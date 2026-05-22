فاجنر يقود كولون حتى 2028

جدد نادي كولون الألماني، الجمعة، عقد رينيه فاجنر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم حتى 2028.

وكان فاجنر، المدرب المساعد السابق، تولى قيادة الفريق خلفًا للوكاس كواسنيوك، في مارس الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وحصل فاجنر على ست نقاط من سبع مباريات قاد فيها الفريق، وكان ذلك كافيًا لضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى، حيث أنهى كولن الموسم في المركز الـ 14 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر.

وقال توماس كيسلر، المدير الرياضي لكولون ، في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «رينيه يناسبنا للغاية، الأمر لا يتعلق فقط بأنه يفهم قيم هذا النادي، بل إنه يعيش بها، منذ توليه المسؤولية أظهر قدرته على توجيه الفريق في المواقف الصعبة، وأن يجمع الناس على هدف مشترك».

وأضاف: «بالنظر إلى تطور فريقنا، نرى أن لدينا فرصة الآن لبناء شيء جديد معًا وتطويره، نحن مقتنعون برينيه وأسلوبه ووضوحه وطريقته ستضعنا على الطريق الصحيح».

من جانبه، قال فاجنر: «أنا سعيد بهذا القرار وثقة المسؤولين في كولن، حقيقة أنني سأتولى هذا الدور لقيادة الفريق في الدوري يعد أمرًا مميزًا بالنسبة لي».

وأضاف: «كنا قادرين على البقاء، وكان ذلك الهدف الرئيس في الأسابيع القليلة الماضية، وهو الأساس الذي سيقوده النادي من أجل أن نصبح فريقًا مستقرًا في المسابقة، وسأفعل ما بوسعي من أجل ذلك».