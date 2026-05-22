يونيو المقبل.. «Bungie» تنهي تطوير «Destiny 2»

كشف استديو «Bungie»، الجمعة، عن أنه سينتهي من عمليات التطوير النشط، والدعم البرمجي الرئيس للعبة «Destiny 2»، يونيو المقبل.

وأوضح الاستديو، أن قرار عمليات التطوير يُعدُّ استمرارًا لمسيرةٍ امتدَّت أعوامًا في مجال التحديثات المستمرة، والمحتويات الإضافية الضخمة للعبة، التي تدور مراحلها في الخيال العلمي، والتصويب من المنظور الأول.

وأكد أن خوادم اللعبة «Servers» ستبقى متاحةً ومستقرَّةً لاستقبال مجتمع اللاعبين، مع استمرار الدعم الفني، والصيانة الدورية لمعالجة الثغرات، لينتقل تركيز جهود التطوير بالكامل داخل شركة التطوير نحو مشروعاتها وعناوينها المستقبلية الجديدة وسط متابعةٍ واهتمامٍ واسعين من مجتمع لاعبي المحتوى التنافسي في العالم.