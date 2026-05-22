«Forza Horizon 6» تجذب 6 ملايين لاعب

أعلن استديو التطوير «Turn 10 Studios» بالتعاون مع الناشر «Xbox Game Studios» الجمعة، عن تجاوز لعبة «Forza Horizon 6»، حاجز 6 ملايين لاعب، محققة بعد ذلك أرقامًا قياسية متسارعة منذ إطلاقها.

وأشار الاستديو إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على اللعبة المتوفرة عبر خدمة الاشتراك «Xbox Game Pass» رُصد منذ اليوم الأول من الإطلاق الرسمي، مؤكدة أن سببه يعود إلى الميزات البصرية والتقنية التي قدمها محرك التطوير على منصات الجيل الجديد والـ PC.

وأوضح الاستديو أن هذا الإنجاز التجاري للسلسلة اللعبة المختصة بسباقات السيارات والعالم المفتوح، يسهم في تثبيّت مكانتها كأقوى عناوين محاكاة القيادة والسرعة في السوق العالمية، ومجتمع اللاعبين في العالم.