«الرياضية» تنفرد بقائمة دونيس المتوقعة لمونديال 2026

بحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية» يتوقع أن تضم قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المنتظر إعلانها من قبل اليوناني جورجيوس دونيس، السبت، أكثر من 30 لاعبًا استعدادًا للمرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويأتي في قائمة الأخضر المرشحة: «محمد العويس، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، حسان التمبكتي، عبد الله الخيبري، علي لاجامي، مصعب الجوير، فراس البريكان، عبد الله الحمدان، زياد الجهني، علي مجرشي، نواف بوشل، محمد كنو، صالح الشهري، نواف العقيدي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، صالح أبو الشامات، عبد الله آل سالم، مختار علي، عبد الرحمن الصانبي، عبد الإله العمري، همام الهمامي، زكريا هوساوي، حسن كادش، محمد أبو الشامات، خالد الغنام، ريان حامد، علاء آل حجي، مروان الصحفي، أحمد الكسار، سلطان مندش، عبد القدوس عطية، مراد هوساوي، سعود عبد الحميد، ومحمد خبراني».

ويكشف دونيس، خلال مؤتمر صحافي يُعقد في فندق «السوفتيل» بالعاصمة الرياض، عن أسماء اللاعبين المختارين للمعسكر الإعدادي الأخير، إلى جانب البرنامج التحضيري الذي يسبق المغادرة إلى أمريكا.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فضّل الجهاز الفني توسيع القائمة الأولية من أجل تقييم جاهزية أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على قائمة الـ 26 لاعبًا النهائية التي ستشارك في المونديال.

ويغادر الأخضر إلى نيويورك، ظهر الإثنين، ويبقى فيها حتى الأول من يونيو، ويستقر في أوستن، حتى نهاية دور المجموعات.

وكان المنتخب السعودي قد أعلن في 14 إبريل الماضي، عن مواجهة منتخب الإكوادور تجريبيًا عند السابعة والنصف من مساء السبت 30 مايو بتوقيت نيوجيرسي، على ملعب سبورتس إليستريتد (Sports Illustrated) في مدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الأول من مايو الماضي تم الإعلان عن مواجهة منتخب السنغال تجريبيا عند السادسة مساء 9 يونيو المقبل، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.