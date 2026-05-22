«أرويا كروز» تعزز الحضور الدولي برحلات بحرية جديدة

تُعزِّز سفينة أرويا كروز، التابعة لشركة كروز السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية عبر عودة رحلاتها إلى البحر الأبيض المتوسط خلال موسم صيف 2026 بعد النجاح، والإقبال الذي حققته رحلاتها في المنطقة بالموسم الماضي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تنطلق رحلات الموسم من ميناء غلاطة بورت في مدينة إسطنبول التركية حيث سيكون الميناء الرئيس لرحلات أرويا في البحر الأبيض المتوسط عبر مساراتٍ بحريةٍ، تمتدُّ سبعَ ليالٍ، وتشمل وجهاتٍ سياحيةً في تركيا واليونان ومصر، بما يتيح للضيوف استكشاف مواقعَ تجمع بين المقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية.

ويُعدُّ عبور قناة السويس من أبرز محطات الرحلة لما يمثِّله من تجربةٍ بحريةٍ فريدةٍ عبر أحد أهم الممرَّات المائية العالمية التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وصُمِّمت رحلات أرويا لتوفير تجربةٍ متكاملةٍ تناسب العائلات والأزواج والمجموعات متعددة الأجيال من خلال مزيجٍ يجمع بين الضيافة العربية، وخيارات الطعام المتنوعة، والعروض الترفيهية، والمرافق المخصَّصة للاستجمام، إلى جانب المساحات العائلية والمناطق المهيأة للأطفال واليافعين.

وأكد ستوري ميرميل، رئيس أرويا كروز، أن عودة السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط تعكس الزخم الذي حققته رحلات الشركة خلال موسمها الأول في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرحلات الجديدة توفر خياراتٍ متنوعةً للضيوف من السعودية والمنطقة والأسواق الدولية عبر تجربةٍ بحريةٍ تجمع بين الوجهات السياحية البارزة، والحفاوة العربية الأصيلة، والخدمات المتكاملة على متن السفينة.