دي زيربي: بالروح والشخصية نحدّد مصيرنا

تجاهل الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، قرار كريستيان روميرو، قلب الدفاع، بالسفر إلى الأرجنتين قبل مباراة حسم صراع الهبوط أمام إيفرتون، الأحد، وبدلًا من ذلك طالب فريقه باللعب بـ «روحٍ وشخصيةٍ».

وذكر دي زيربي أنه لن يُشتِّت انتباهه بالانتقادات الموجَّهة إلى روميرو، الذي غادر لاستكمال رحلة تعافيه من إصابةٍ في الركبة مع الطاقم الطبي للمنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق كأس العالم، الشهر المقبل، على الرغم من أن توتنام يتقدَّم بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وقال المدرب في تصريحاتٍ صحافيةٍ، الجمعة: «اللاعب أظهر رغبته الشديدة في البقاء معنا. إنه مصابٌ، وأنا لست غبيًّا. وجوده لن يُغيِّر أي شيءٍ سواء كان معنا أم لا. ليس لدي وقتٌ لأهدر طاقتي في التفكير في أمورٍ أخرى. ينبغي أن نركز على المباراة، ولدينا لاعبون جيدون بما يكفي لتحقيق هدفنا».

وسيكون التعادل مع إيفرتون، صاحب المركز الـ 12، كافيًا لتوتنام لضمان البقاء في الدوري الممتاز حيث يملك سجل أهدافٍ أفضل بكثيرٍ من وست هام يونايتد، الـ 18.

وتحدَّث دي زيربي، مستذكرًا فوز توتنام بالدوري الأوروبي الموسم الماضي: «علينا أن نلعب بروحٍ وشخصيةٍ لأنها مباراةٌ نهائيةٌ. لقد لعبوا مباراةً رائعةً الموسم الماضي، وفازوا بالكأس. ربما كانت هناك مكافأةٌ، لكن بعد غدٍ لا يوجد لقبٌ، أو كأسٌ، بل سيكون هناك شيءٌ أكثر أهميةً، وهو مستقبل النادي وتاريخه. فخر اللاعبين وكرامة كل واحدٍ منا».

وسيتلقَّى الفريق دفعةً قويةً، الأحد، بعودة المهاجم دومينيك سولانكي بعد غيابه نحو شهرٍ لإصابته في عضلات الفخذ الخلفية. وعن ذلك ذكر المدرب: «سولانكي متاحٌ. الآن علينا أن نقرِّر إذا ما كان سيبدأ المباراة أم لا».

وتابع المدرب: «المدافع جيد سبنس، الذي تعرَّض لكسرٍ في الفك خلال الخسارة أمام تشيلسي الثلاثاء الماضي، سيكون متاحًا أيضًا».

وختم تصريحاته بالقول: «الضغط أمرٌ جيدٌ. الأمر يعتمد فقط على قدرتك على التفكير والاحتفاظ بقوتك والتحلي بالإيجابية. في مثل هذه النوعية من المباريات يمكنك أن تصبح أفضل بوصفك مدربًا ولاعبًا ورجلًا. يمكنك أن تصبح أفضل من خلال المرور باللحظات الصعبة».