«وش الجديد إن فزت».. نوال تشدو بإنجاز النصر

عادت الفنانة نوال إلى الغناء للأندية الرياضية للمرة الثانية في مسيرتها الفنية، خلال عمل جديدة حمل عنوان «عوايد»، احتفاءً بتتويج فريق النصر الأول لكرة القدم بلقب بطولة دوري «روشن» للمحترفين 2025ـ2026، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي العاصمي.

استطاعت الأغنية النصراوية الجديدة، التي كتب كلماتها الشاعر العطيب، ومن ألحان ياسر بوعلي، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر منصة «يوتيوب» العالمية، أن تُحقق أكثر من 25.970 ألف مشاهدة، وجاء في مطلّعها:

«وش الجديد إن فزت هذي عوايد

تبغى تأكد للمسمي مسماك

عوايدك يا نصر ما هي جدايد

تجيبها بلعبك وجهدك ويمناك

دايم تجي يا نصر فايد وصايد

ما هو حظيظ اللي نواك وتحداك»

وتُعد هذه الأغنية ثاني تجربة رياضية في مشوار نوال الغنائي، بعدما قدمت عملًا بعنوان «ليث الملاعب» لنادي الشباب، الذي طُرح في «يوتيوب» عام 2014، وحقق 56.698 ألف مشاهدة، ومن كلمات القصيدة المغناة:

«غطرفي نجد السيادة

وافرحي اليوم بزيادة

للشباب الشمس غنت

والقمر يرقص سعادة»

لقيثارة الخليج أعمالٌ غنائية رياضية أخرى، تخص المنتخب الكويتي، منها مشاركتها في أوبريت خُصص «للأزرق» في عام 2006، برفقة المطربين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل، وأغنية «VIVA Kuwait» عام 2011، بالتعاون مع الفنان محمد المسباح، ومن كلمات الشاعر بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج.