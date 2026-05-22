الاتحاد يتجه إلى إقالة كونسيساو

تتّجه إدارة شركة نادي الاتحاد إلى إقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، على الرغم من امتداد عقده لعامين إضافيين، حسبما جاء على حساب «الرياضة ـ عاجل» في منصة «إكس» الجمعة.

ويأتي هذا التوجُّه بعد خروج الاتحاد من الموسم الرياضي المنتهي توًا دون تحقيق أي بطولة تحت قيادة البرتغالي.

وحسب «الرياضة ـ عاجل»، تراجع الإدارة الاتحادية عقد المدرب من أجل دراسة العواقب المالية التي تترتب على فسخه.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد التوقيع مع كونسيساو حتى 2028 بعد إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك موسم 2024ـ2025.

ولعب الاتحاد تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ 21 منها، بينما تعادل 7 مرات، وتعرض لـ 13 هزيمة.

ومحليًّا، أنهى «روشن» خامسًا، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، أما خارجيًّا فودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.