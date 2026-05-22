فليك: نقاط الجولة الأخيرة علامة جيدة.. وحلمنا دوري الأبطال

يستعد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم لخوض مباراته الأخيرة بالدوري على ملعب ميستايا عندما يقابل فالنسيا السبت، في ختام موسم توج فيه باللقب، وكأس السوبر.

ويصل برشلونة إلى ملعب «الخفافيش» برصيد 94 نقطة، بعد أن حسم اللقب الثاني تواليًا والـ 29 إجمالًا، في الجولة الـ 35 عندما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بثنائية نظيفة.

أما فالنسيا الذي عاني كثيرًا الموسم الجاري فقد نجا من الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز التاسع بفارق 6 نقاط عن أول مناطق الهبوط.

ومع حسمه اللقب مبكرًا إلا أن المدرب الألماني هانزي فليك شدد على أهمية المباراة وقال في مؤتمر صحافي الجمعة نشر على موقع النادي الرسمي: «نريد الفوز في مباراتنا الأخيرة. إنهاء الموسم بالفوز هو دائمًا علامة جيدة».

وأضاف المدرب، الذي مدد عقده إلى 2028: «نحن نسير على الطريق الصحيح. قدمنا موسمين ناجحين وحصدنا 5 ألقاب، لكننا نطمح للمزيد. نحن ملتزمون تمامًا، والجميع يعلم أن حلمنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا».

ومع ذلك، أقرّ فليك بأن الموسم الماضي كان صعبًا، لكنه يعتقد أن القادم سيكون أصعب، لذا عليهم يكونوا مستعدين.

وعبر عن رغبته في الحصول على تعزيز لتشكيلته الموسم المقبل وقال: «أريد أن أرى وجوهًا جديدة أيضًا. لقد كنت سعيدًا جدًا بالجودة التي قدمتها أكاديمية لاماسيا عندما وصلت في 2024».

ووجّه فليك بعض كلمات الدعم والثناء لفيرمين لوبيز لاعب الوسط، الذي أجرى عملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم ما يعني خروجه من حسابات منتخب إسبانيا في كأس العالم: «فيرمين يتألم. لقد قدّم موسمًا رائعًا وأسهم بشكل كبير في فوزنا بلقب الدوري. المشاركة في كأس العالم حلمٌ لكل لاعب، ولكن هذه هي الحياة في النهاية. نحن ندعمه وسيعود أقوى من ذي قبل».

وفي جانب آخر أظهر فليك أيضًا دعمه لفريق برشلونة للسيدات الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت أمام ليون الفرنسي: «أتمنى لهم كل التوفيق. لقد لعبوا بشكل رائع طوال الموسم».