النصر.. 10 أهداف تمهد طريق الذهب

أحرز فريق النصر الأول لكرة القدم 91 هدفًا خلال موسم دوري روشن السعودي، الذي تُوِّج بلقبِه الخميس في الرياض، بينها عشرة أهدافٍ أدَّت دورًا رئيسًا في حصد اللقب.

وأمطر البطل شباك خصومه، مُنتصرًا في عديدٍ من المباريات بنتائجَ ثقيلة، لكنه واجه صعوباتٍ في أخرى، واقتنص نقاطها بصعوبةٍ بالغةٍ، ما يمنح أهداف هذه المواجهات أهميةً خاصةً.

وتستعرض «الرياضية» عشرةَ أهدافٍ حاسمةً في نجاح الموسم النصراوي، وتُرتِّبها حسب تواريخ تسجيلها.

1 نوفمبر 2025

الجولة 7

2- 1 على الفيحاء

هدف رونالدو

يُحسِن البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى الفيحاء، التعامل مع ركلات الجزاء، لكنه استسلم أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في الدقيقة 90+14 من لقاء الفريقين ضمن الدور الأول. كانت المباراة، على ملعب الأول بارك في طريقها إلى التعادل 1ـ1، وكتابةِ أول تعثرٍ نصراوي في موسم المسابقة، لكن صاحب الأرض حصل على ركلة جزاءٍ متأخرةٍ بعد سقوط عبد الإله العمري داخل منطقة الضيوف. عندئذٍ، تقدَّم رونالدو وسدَّد بقوةٍ في وسط الشباك محتفلًا بالهدف عبر أداء العرضة السعودية مع زملائه بعدما جنَّب فريقَهُ ضياع نقطتين بتعادلٍ غير متوقَّعٍ.

17 يناير 2026

الجولة 16

3- 2 على الشباب

هدف غريب

بعد سلسلة تعثّراتٍ، من تعادلٍ وثلاث هزائم، أراد فريق النصر العودة إلى سكة الانتصارات بفوزٍ على الشباب في ملعب الأول بارك. وتقدَّم الفريق بهدفين، أحدهما عكسي، ثم فرَّط في تقدُّمه مع إدراك الشباب التعادل بسبب خطأين من خط الدفاع النصراوي. تعقَّدت الأمور، وخشِي جمهور «الأصفر» من تعثرٍ خامسٍ على التوالي، يُبعِد معشوقَهُم أكثرَ عن صدارة الترتيب. وفي الدقيقة 76، أخمد الجناح عبد الرحمن غريب هذه المخاوف بهدفٍ منح كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الفوز 3ـ2. وشكَّلت هذه المباراة نقطة انطلاقٍ لسلسلة انتصاراتٍ «صفراء» طويلة، دامت نحو ثلاثة أشهرٍ ونصف الشهر وشمِلَت 16 جولة.

26 يناير 2026

الجولة 18

1- 0 على التعاون

هدف عكسي

تعطَّلت أسلحة الهجوم النصراوية أمام التعاون في ملعب الأول بارك. وقبل المباراة، المنتمية إلى باكورة جولات الدور الثاني، استعاد الفريقُ النجمَ السنغالي ساديو ماني، الذي كان عائدًا للتوِّ من المشاركة مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا في المغرب. بدأ ماني أساسيًّا، واكتملت الرباعية التي لا تُقهَر، رونالدو- فيليش- ماني- كومان، ليستبشر المشجع النصراوي خيرًا، لكنْ، وعكس التوقعات، غابت الأهداف، وجاء الفرَجُ بهدفٍ عكسي من محمد وليد الدوسري، المدافع التعاوني، بعد تعاملٍ خاطئ مع عرضيةٍ من العائد ماني في نهاية الشوط الأول، الذي شهِد إلغاء هدفين لصاحب الأرض بسبب التسلُّل، الأول للفرنسي محمد سيماكان والثاني لرونالدو. وظلّ الفريق المضيف متقدمًا بالهدف العكسي حتى صافرة النهاية.

2 فبراير 2026

الجولة 20

1- 0 على الرياض

هدف ماني

أخطأ مَن اعتقد أن سيناريو مواجهة فريقي النصر والرياض، التي كانت بمنزلة نزهةٍ لـ «الأصفر» في الدور الأول، سيتكرَّر في الثاني. دخل النصر مباراة الدور الثاني منقوصًا من بعض نجومه، على رأسهم رونالدو، واعتمد جيسوس تشكيلًا يمزج بين العناصر الأساسية وأخرى بديلةٍ. صمدت «مدرسة الوسطى»، وشكَّلت خطورة على مرمى الضيف، جسَّدها هدفٌ مُلغَى بسبب التسلُّل. ومع غياب رونالدو، أدَّى الجناح ساديو ماني دورَ رأس الحربة، وأتقنه، مُحرزًا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40. هدفٌ كان كافيًا لمنح الفريق النقاط كاملةً أمام خصمٍ بدا صلبًا، وظهر بوجهٍ مغاير بعدما انهار واستقبل خمسة أهدافٍ من كتيبة جيسوس في الجولة الثالثة.

6 فبراير 2026

الجولة 21

2- 0 على الاتحاد

هدف ماني

وصلت المواجهةُ بين فريقي النصر والاتحاد إلى الدقائق العشر الأخيرة دون أي هدفٍ. بدا «الكلاسيكو»، الذي غاب عنه رونالدو، في طريقه إلى تعادلٍ دون أهدافٍ في ظل تكافؤٍ على أرضية الميدان. ووسط محاولاتٍ من هنا وهناك لإنهاء سلبية النتيجة، سدَّد أيمن يحيى كرةً عرضيةً، لمست يد محمد برناوي، مدافع الاتحاد، ليحصل المضيف على ركلة جزاءٍ، أسكنها ماني في شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش. هدفٌ، في الدقيقة 84، فتح طريق الفوز، وفاجأ الاتحاديين، فاندفعوا إلى الأمام طمعًا في إدراك التعادل، ما سمح للبرازيلي أنجيلو جابرييل بإحراز هدفٍ نصراوي ثانٍ في الوقت بدل الضائع، استغل فيه المساحات الخالية في دفاعات الخصم. وبدلًا من محاولة هضم نقطةٍ «لا بأس بها» من «الكلاسيكو»، خرج جمهور «الأول بارك» محتفلًا بالفوز 2ـ0.

7 مارس 2026

الجولة 25

1- 0 على نيوم

هدف سيماكان

اصطدمت كل محاولات فريق النصر لهز شباك نيوم، في «الأول بارك»، بجدار التألق اللافت للحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو، الذي تصدَّى ببراعةٍ لعديدٍ من التسديدات على مدى الشوطين. لم يكتف نيوم بالدفاع، وبادل خصمه الهجمات، مهدِّدًا مرمى الحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، الذي أنقذه القائم من هدفٍ للجزائري سعيد بن رحمة. احتسب الحكم سبع دقائق مُضافة بعد الدقيقة 90، وفي الدقيقة الخامسة أنهى محمد سيماكان صمود ماكسيميانو، مُحرزًا هدف اللقاء الوحيد من ضربةٍ رأسيةٍ، استقبلت كرةً من البرتغالي جواو فيليش جالبةً ثلاث نقاطٍ ثمينة.

15 أبريل 2026

الجولة 29

1- 0 على الاتفاق

هدف كومان

مع دخول الصراع على لقب دوري روشن مراحله الحاسمة، شكَّلت مواجهة الاتفاق، القوي والمتماسك مع سعد الشهري، تحديًا حقيقيًّا على طريق النصر. وكان الاتفاق قريبًا للغاية من افتتاح السجل التهديفي لمباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، لكن مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي أهدر حالة انفرادٍ. وردَّ سريعًا مواطنُه الجناح كينجسلي كومان محرزًا هدفًا في الدقيقة 31 بعدما تابع كرةً مرتدةً من الحارس السلوفاكي ماريك روداك. اقتنص صاحب الأرض ثلاث نقاطٍ في أمسيةٍ اكتفى خلالها بهدفٍ وحيدٍ بعد أداءٍ متوسطٍ هجوميًّا أمام خصمٍ عنيدٍ.

29 أبريل 2026

الجولة 30

2- 0 على الأهلي

هدف رونالدو

ما أصعب أن تُواجه بطلًا منتشيًا بإنجازٍ آسيوي حقَّقه للتوِّ، ويخوض «الكلاسيكو» بمعنوياتٍ مرتفعةٍ. فبعد ثلاثة أيامٍ فقط من احتفاظه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، نزل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على النصر. التكافؤ كان عنوان القمَّة، والشباك في الجانبين بقِيَت نظيفةً حتى الدقيقة 76. ولِتجاوُز هذه العقبة، احتاج النصر إلى لقطةٍ فريدةٍ من قائدِه. تحرَّك رونالدو بطريقةٍ خداعيةٍ خلال تنفيذ ركلةٍ ركنيةٍ، وارتقى، وحوَّل الكرة برأسه في شباك الحارس السنغالي المتألق إدوارد ميندي فاتحًا الطريق أمام انتصارٍ مهمٍّ، أخرج الأهلي من صراع اللقب، وحصره بين النصر والهلال. وقبل انتهاء «الكلاسيكو»، أضاف الفرنسي كينجسلي كومان هدفًا ثانيًا، وفاز الفريق 2ـ0 وسط أجواءٍ مشحونةٍ على أرضية الأول بارك.

7 مايو 2026

الجولة 33

4- 2 على الشباب

هدف فيليش الثالث

قبل مرور عشر دقائق على انطلاق المواجهة مع الشباب في ملعبه «إس إتش جي أرينا»، كان النصر متقدِّمًا في النتيجة بهدفين مبكِّرين لجواو فيليش، أشاعا الارتياح في نفوس المتابعين من جماهير الفريق. «الليوث» بدورهم رفضوا الاستسلام، وقلَّصوا الفارق بهدفٍ للبلجيكي يانيك كاراسكو، وواصلوا الضغط، وصناعة الفرص من أجل إدراك التعادل. تكرَّر الأمر في الشوط الثاني، أحرز رونالدو هدفًا نصراويًّا ثالثًا، ثم قلَّص علي البليهي الفارق مُجدَّدًا بهدفٍ شبابي، تبقَّت بعده على صافرة النهاية عشر دقائق، يضاف إليها الوقت بدل الضائع. بدت نقاط المتصدر مُهدَّدةً أمام إصرار المضيف على الخروجِ ولو بنقطةٍ، لكنْ، وعكس مجريات تلك الدقائق المثيرة، حصل النصر على ركلة جزاءٍ بعد الدقيقة 90، نفَّذها فيليش بنجاحٍ مُدرِكًا «الهاتريك»، ومحرزًا هدف الانتصار الهام 4ـ2، مُجنِّبًا فريقه احتمال ضياع نقطتين في الثواني الأخيرة.

21 مايو 2026

الجولة 34

4- 1 على ضمك

هدف ماني

أمام ضمك في الجولة الأخيرة الحاسمة، أراد النصراويون الفوز بأي طريقةٍ. كلُّ ما بحثوا عنه هو حصد اللقب وتتويج جهد موسمٍ كاملٍ. دافع ضمك جيِّدًا لأكثر من نصف ساعةٍ في ملعب الأول بارك، وبدا مستعدًّا لصناعة العراقيل، وهو الباحثُ بدورِه عن نقطةٍ تنقذه من الهبوط. وفي ظل هذه الأجواء التي يسودها القلق، أحرز ساديو ماني أول أهداف المباراة في الدقيقة 34 من ضربة رأسية. هدفٌ اكتسب أهميةً بالغةً لإفساده خطط الضيف الدفاعية، وتمهيده الطريق لفوزٍ كبيرٍ، 4ـ1، عاش النصراويون بعده ليلةً، غمرتها الاحتفالات، ستبقى طويلًا في ذاكرتهم.