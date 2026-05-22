جائزة كندا.. أنتونيلي الأسرع في التجارب الحرة

سجّل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس أسرع توقيت في الحصة الحرة الوحيدة لسباق جائزة كندا الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة ،على حلبة جيل-فيلنوف «4.361 كلم» في مونتريال، بزمن قدره 1:13.402 دقيقة «33 عدد اللفات».

وتحت سماء زرقاء صافية ودرجات حرارة منخفضة في كبرى مدن مقاطعة كيبيك الكندية، تقدّم الموهبة الإيطالية الشابة على البريطاني جورج راسل زميله الأكبر سنًا في فريق مرسيدس،، وسيارتي فيراري لكل من بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو.

وسجّل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات «ريد بول» خامس أسرع توقيت، متقدمًا على سيارتي ماكلارين لحامل اللقب البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري.

أما المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن العشرة الأوائل فكانت من نصيب سائقين وفرق من أسفل الترتيب المؤقت لبطولة العالم، إذ حلّ البريطاني الشاب أرفيد ليندبلاد من فريق "رايسينج بولز" في المركز السابع، أمام الألماني نيكو هولكنبرج على متن سيارته الجديدة أودي، ومخضرم الحلبات وبطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو مع أستون مارتن.

وكان أفضل السائقين الفرنسيين إسحاق حجار «12» على متن ريد بول، وإستيبان أوكون «13» مع فريق هاس الأمريكي المزوّد بمحركات فيراري والذي تعرّض لحادث.

وجرت هذه الحصة الحرة الوحيدة، بسبب سباق السرعة «سبرينت» المقرر السبت من 23 لفة، في سياق هيمنة لافتة لأنتونيللي صاحب الـ19 عامًا مع مرسيدس، الفائز بالسباقات الثلاثة الأخيرة، متقدمًا على راسل وسيارتي ماكلارين.

كما جلب الفريقان المتصدران إلى مونتريال العديد من التحديثات والتحسينات على سياراتهما، ولا سيما على مستوى الهيكل والديناميكا الهوائية.