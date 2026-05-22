كومباني: جوارديولا صنع مني مدربا

وصف البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، العمل مع الإسباني بيب جوارديولا بمثابة الهبة.

وأعلن جوارديولا الجمعة رسميًا رحيلة عن تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 مواسم توج فيها بـ 20 لقبًا في كل البطولات.

وقال كومباني، الذي حمل شارة قيادة سيتي الإنجليزي مع جوارديولا، في تصريحات الجمعة قبل نهائي كأس ألمانيا السبت إن العمل مع المدرب الكاتالوني كان «هبة»

وأضاف: «لدي شخصيتي وطابعي الخاص، لكن الثقة والإيمان بأنني قادر على أن أصبح مدربًا، فإن الفضل يرجع لجوارديولا.. وهذا يوضح مدى عظمة تأثيره».

وأردف: «ربما لم أكن أفضل أصدقائه في غرفة الملابس، وربما لم أكن دائمًا محبوبًا، لكنني كنت أؤمن إيمانًا كبيرًا بأسلوبه القيادي».

وخلال عقد من الزمن في سيتي، أحرز المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، إلى جانب دوري أبطال أوروبا ومجموعة أخرى.

أما كومباني، الذي فاز بالدوري مرتين مع جوارديولا 2018 و2019، فنجح خلال موسمين من قيادة البايرن إلى لقبين في الدوري وبإمكانه إضافة ثالث كبير ثالث إلى سجله السبت.

وقال كومباني إن الجمهور أساء فهم جوارديولا وتركيزه على الجوانب التكتيكية، مضيفًا: «يقال الكثير عن التكتيك أو التقنية أو غيرها. بالنسبة له، كان الأمر ببساطة يدور حول تلك الرغبة المطلقة في الفوز بكل شيء، مهما كان».

وتابع: «كان شرفًا لي العمل معه خلال تلك الفترة. وأنا أعلم أن هذا الجوع لأن أصبح مدربًا أدين به لتلك السنوات التي قضيتها إلى جانبه».