المشيقح: النصر كسِب الدوري الأقوى في تاريخ الكرة السعودية

عدَّ فهد المشيقح، رئيس نادي النصر الأسبق، موسمَ دوري روشن، المنتهي الخميس، النسخةَ الأقوى في تاريخ الدوري السعودي بمختلف مسمياته.

وقال لـ «الرياضية» تعليقًا على فوز «الأصفر» باللقب: «الفريق استحقَّ التتويج بالدوري الأقوى في تاريخ الدوريات السعودية في ظل وجود كوكبةٍ من النجوم في مختلف الفرق، وأجمل ختامٍ كان رفع الأسطورة رونالدو الكأس، فهو أحد أبرز القادة التاريخيين للعالمي».

وبارك المشيقح للنصراويين حصد اللقب، وخصَّ بالذكر كلَّ مَن خدموا النادي ماديًّا أو معنويًّا.

وأشار إلى تحمُّل لاعبي الفريق المسؤولية، مشدِّدًا: «كانوا أهلًا لها، وأهدوا البطولة القوية لجماهيرهم العاشقة».

وفاز النصر بالدوري بعد جمعه 86 نقطة من 28 فوزًا وتعادلين مقابل أربع خسائر، واختتم موسمه بالتغلّب على ضمك، 4-1 في الرياض، ضمن الجولة الـ 34. بذلك، حافظ حتى النهاية على تفوُّقه نقطيًا أمام الهلال، الذي حلّ وصيفًا للترتيب برصيد 84 نقطة.