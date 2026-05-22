العمراني: النصر تخطى الصعوبات.. والجمهور رفع المعنويات

لفت عبد الله العمراني، نائب رئيس نادي النصر سابقًا، إلى تجاوز الفريق الأول لكرة القدم ما سمّاها «منعطفات خطيرة» في مشوار حصد لقب دوري روشن السعودي.

وصرّح لـ«الرياضية» بعد أقل من 24 ساعة على التتويج مساء الخميس: «النصر مرّ بظروف صعبة ومنعطفات خطيرة في الأسابيع الأخيرة من الدوري، بعد تعرض العديد من نجومه إلى إصاباتٍ لو لحِقَت بأي فريق آخر لدمرت نتائجه، لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تمكّن من إيجاد البديل».

وفازت كتيبة جيسوس باللقب بعد فوزها 4-1 على ضمك، في الرياض، ووصولها إلى النقطة 86، خلال الجولة الـ 34 والأخيرة.

واحتفل اللاعبون أمام أكثر من 26 ألف متفرج، ملأوا مدرجات ملعب «الأول بارك».

وعلّق العمراني على الحضور الجماهيري قائلًا: «مشجعو النصر كانوا الداعم الأول، بحضورهم في المدرجات ومساندتهم كافة اللاعبين طوال المباريات الماضية، مما ساهم في رفع الروح المعنوية للفريق».

وهنأ نائب الرئيس السابق عناصر الجهازين الفني والإداري وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين على الفوز بالدوري، وقال إن الجميع بذلوا جهودًا خلال الفترة الماضية تُوِّجَت بـ «الحصول على بطولة قوية كانت حديث العالم».