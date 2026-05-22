مونديال الأندية.. دربحة وفواز يمثلان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يشارك فريق «DR7» بقيادة السعودي دربحة، صانع المحتوى، و«FWZ» بقيادة الكويتي فواز، صانع المحتوى، في بطولة كأس العالم للأندية 2026، التابعة لـ «دوري الملوك»، في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس المقبلين، مع نخبةٍ من الفرق العالمية التابعة لمنظومة الدوري.

وتأتي مشاركة الفريقين ممثِّلَين عن «دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ضمن البطولة السنوية الأكبر لـ «دوري الملوك» التي تجمع 16 فريقًا من مختلف النسخ الإقليمية حول العالم، في حدثٍ يمزج بين كرة القدم التنافسية، وصناعة المحتوى والترفيه الرقمي، في حضور أسماءٍ بارزةٍ من نجوم الكرة وصُنَّاع المحتوى العالميين.

وكان فريق «DR7» ضَمِن تأهله بعد تتويجه بلقب «كأس دوري الملوك - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» العام الماضي، فيما تم الإعلان عن مشاركة فريق «FWZ» ليكون ثاني ممثِّلي المنطقة في البطولة العالمية.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة فرقٍ يقودها عددٌ من أشهر نجوم كرة القدم وصُنَّاع المحتوى حول العالم، من بينهم البرازيلي نيمار جونيور عبر فريق «فوريا»، والإسباني لامين يامال من خلال فريق «لا كابيتال»، إلى جانب أسطورة الدوري الألماني حسن صالح حميديتش، وعددٍ من الشخصيات المؤثرة في عالم الرياضة والترفيه الرقمي.

وتُعدُّ بطولة كأس العالم للأندية الحدث الأبرز في أجندة «دوري الملوك»، الذي تحوَّل خلال فترةٍ قصيرةٍ إلى واحدةٍ من أسرع المنظومات الرياضية والترفيهية نموًّا على مستوى العالم مع توسُّع بطولاته لتشمل البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المكسيك، وإسبانيا.

ويدافع فريق «لوس ترونكوس» الإسباني عن لقبه العالمي الذي تُوِّج به العام الماضي في باريس، العاصمة الفرنسية، فيما تضمُّ قائمة الفرق المتأهلة أيضًا فريق «فوريا» البرازيلي، المملوك لنيمار، و«لا كابيتال» بقيادة لامين يامال، و«نو رولز»، بطل ألمانيا بقيادة حسن صالح حميديتش ونجله نيك، إضافةً إلى «أتلتيكو بارثيروس» المكسيكي بقيادة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

وواصل «دوري الملوك» ترسيخ حضوره العالمي من خلال أرقامٍ قياسيةٍ على مستوى المشاهدات والتفاعل الرقمي، إذ سجلت نسخة باريس 2025 أكثر من 102 مليون مشاهدةٍ عبر البث المباشر، إلى جانب 1.4 مليار ظهورٍ رقمي، و950 مليون مشاهدةٍ للفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويُعدُّ «دوري الملوك» مشروعًا رياضيًّا وترفيهيًّا عالميًّا، أطلقه النجم الإسباني جيرارد بيكيه، ويقدم نموذجًا حديثًا لكرة القدم السباعية بأسلوبٍ سريعٍ وتفاعلي مستوحى من ثقافة الألعاب الإلكترونية والبث الرقمي مع اعتمادٍ كبيرٍ على صُنَّاع المحتوى والمؤثرين ونجوم كرة القدم في قيادة الفرق وصناعة التجربة الجماهيرية.