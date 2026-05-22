فيليش وجيسوس والجوير.. يقتنصون جوائز الأفضل في «روشن»

تٌوِّج البرتغالي جواو فيليش، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعبٍ في دوري روشن السعودي، ضمن جوائز موسم المسابقة، المنتهي الخميس، التي أعلنت الرابطة عنها مساء الجمعة عبر حسابها على منصة «إكس».

وأسهم فيليش في حصد فريقِه اللقب، بإحرازه 20 هدفًا وصناعته 13. ومنحت الرابطة جائزة أفضل مدرّب للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق البطل، الذي قاد «الأصفر» إلى جمع 86 نقطة، من 28 فوزًا وتعادلين مقابل أربع خسائر.

وذهبت جائزة أفضل لاعب سعودي إلى مصعب الجوير، لاعب وسط القادسية، الذي قدَّم 17 إسهامًا تهديفيًا. واختير عبد العزيز العليوة، جناح الخلود، أفضل لاعبٍ واعد.

وبفضل أهدافه الـ 33، اقتنص المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، جائزة الحذاء الذهبي، المخصص لهداف الدوري.

وحصل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، على جائزة القفاز الذهبي، نظيره حفاظه على نظافة شباكه في 14 جولة، وهو الرقم الأعلى لأي حارس على مدى موسم «روشن».

وقدّمت مجموعة «روشن»، راعي المسابقة، جوائز الرابطة للموسم، الذي توَّج النصر باللقب، مساء الخميس، بعد تنافسٍ مع الهلال، حسمته الجولة الأخيرة.