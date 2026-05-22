قبل المواجهة

عقد فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم ونظيره شتوتجارت، الجمعة، مؤتمرًا صحافيًّا مشتركًا في قاعة المؤتمرات بالملعب الأولمبي في برلين بمناسبة مباراتهما في نهائي كأس ألمانيا، السبت. وشارك في المؤتمر من بايرن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، والألماني جوشوا كيميش، لاعب الوسط، ومن شتوتجارت، حامل اللقب، المدرب سيباستيان هونيس، والتركي أتاكان كارازور، قائد الفريق. ويحمل البافاري الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ 20 لقبًا، فيما يحتل شتوتجارت المركز السابع بأربعة ألقابٍ بالتساوي مع كولون ونورنمبرج. وبدأت شوارع برلين تزدحم بمشجعي الفريقين، خاصَّةً من جانب شتوتجارت، فيما ظهرت تميمة بايرن في الملعب الأولمبي (رويترز).