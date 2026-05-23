الشباب يبحث عن المعسكر الأوروبي

بدأ طلال آل الشيخ، المشرف العام على فريق الشباب الأول لكرة القدم، جولة أوروبية الجمعة، وبرفقته سند شراحيلي مدير الفريق ومحمد شطا سكرتير النادي، لاختيار مقر معسكر «الليوث» الإعدادي خلال الصيف، وفقًا لما كشفته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتشمل الجولة زيارة عدد من المنشآت الرياضية والفنادق المتخصصة في مدينتي فيينا النمساوية وميونيخ الألمانية، للاطّلاع على إمكانياتها الفنية وخدماتها اللوجستية المتوفّرة، من أجل ضمان بيئة مثالية لاستعدادات الفريق للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعاين الوفد الشبابي عددًا من الملاعب التدريبية ومرافق التأهيل والاستشفاء، قبل رفع التوصيات النهائية لإدارة النادي بشأن الموقع المناسب للمعسكر.

وبحسب المصادر، تأتي الجولة الأوروبية في سياق الإعداد المبكر للموسم الجديد عبر برنامج تحضيرات متكامل يشمل النواحي الفنية والبدنية والتنظيمية.

وأنهى الشباب جدول الترتيب في المركز الـ 13، برصيد 35 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و11 تعادلًا.

ولعِب «الليوث» الموسم تحت القيادة الفنية للإسباني إيمانول ألجواسيل، ثم الجزائري نور الدين زكري.