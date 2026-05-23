المفرج يلتحق بالأخضر قبل المونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الجمعة، تعيين فهد المفرج مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الأول وتحت 23 عامًا.

وحوّل الاتحاد صالح الداود، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لـ «الأخضر» على مدى نحو عامين، إلى العمل مسؤولًا في إدارة البراعم.

وعدّ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، هذا التعيين يخدم «توجُّه الاتحاد لتعزيز العمل الإداري والتشغيلي في المنتخبات الوطنية»، موجهًا الشكر للداود على ما قدمه خلال فترة تكليفه بالمنصب، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

واستعرض الاتحاد مؤهلات المفرج، مشيرًا إلى حمله ماجستير إدارة أعمال كرة القدم، وامتلاكه خبرة واسعة في المجال الإداري للعبة، تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا، تدرج خلالها في عددٍ من المناصب الإدارية، وصولًا إلى عمله مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم في نادي الهلال.

ولفت إلى تحقيقه عددًا من المنجزات في مسيرته الإدارية على مستوى المسابقات المحلية والقارية، واكتسابه خبرات متراكمة في إدارة العمل الإداري والتشغيلي من خلال مشاركاته مع ناديه في كأس العالم للأندية وعددٍ من نسخ دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكّر بتمثيله منتخبات الفئات السنية في عددٍ من المشاركات الدولية وناديي الهلال والاتفاق خلال مسيرته لاعبًا، قبل الاعتزال والتوجه إلى العمل الإداري.

وكانت «الرياضية» كشفت في 29 أبريل الماضي، استنادًا إلى مصادرها، عن تقدّم فهد المفرج باستقالته رسميًّا من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال، تمهيدًا لتسلم المهمة ذاتها مع المنتخب.

وفي أعقاب إعلان الاتحاد السعودي القرار رسميًا، بث الهلال عبر موقعه بيانًا وجّه فيه الشكر للمفرج، مثمنًا «الجهود المتفانية التي بذلها طوال مسيرته مع النادي»، ومساهمته «في تحقيق 23 بطولة مع الفريق الأول لاعبًا، قبل أن يواصل نجاحاته إداريًا بالمساهمة في تحقيق 24 بطولة أخرى».

ونقل الهلال عن المفرج شكره وتقديره لكافة مجالس إدارات النادي التي عمل تحت مظلتها منذ 2012 وحتى رحيله، وجاء في رسالته: «أشكر جماهير الهلال الوفية، وكافة زملائي في الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، على كل ما حظيت به من دعم وتعاون خلال المراحل الحافلة بالمنجزات، متمنيًا التوفيق لنادي الهلال في المرحلة المقبلة».

ويأتي تعيين المفرج قبل أقل من شهر على انطلاق مشوار المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين يونيو ويوليو المقبلين.

ويلعب منتخب «الصقور» في ثامن مجموعات المونديال برفقة إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.