بـ82 ميدالية.. السعودية ثاني الألعاب الخليجية

نجح فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، التي اختتمت بالدوحة، الجمعة، في تخطي حاجز الـ80 ميدالية، بتحقيقه ما مجموعه 82 ميدالية «32 ذهبية، 27 فضية، 23 برونزية»، ليحل ثانيًا بعد البلد المضيف صاحب المركز الأول.

وتجاوز فريق السعودية بذلك مجموع ميداليات النسخة الماضية في الكويت 2022م ومضاعفًا عدد الذهبيات، بواقع 67 ميدالية «16 ذهبية، 22 فضية، 29 برونزية».

في النسخة الحالية من الدورة، شاركت السعودية بـ164 لاعبًا ولاعبة مثلوا 15 رياضة، ساهم 14 فريق منها بتحقيق هذا العدد من الميداليات، منها 3 رياضات نالت 10 ميداليات وأكثر، ألعاب القوى «5 ذهبية، 5 فضية، 4 برونزية»، السهام «4 ذهبية، 4 فضية، 2 برونزية»، السباحة «2 ذهبية، 6 فضية، 4 برونزية».

وشهدت الدورة الحالية، تألق العنصر النسائي، حيث حققن ما مجموعه 15 ميدالية وهو ضعف عدد ميداليات الكويت «7 ميداليات»، مع تسجيل عدد من الأولويات، وأهمها، تحقيق أول ميدالية في تاريخ مشاركة البادل في الدورات «فضية»، وحصول فريق السلة 3×3 على أول فضية نسائية في الدورات الرياضية.

وحصل فريق الرماية على 6 ميداليات «4 ذهبية، 1 فضية، 1 برونزية»، والتايكوندو 6 ميداليات «3 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية»، وكرة الطاولة 6 ميداليات «3 ذهبيات، 1 فضية، 2 برونزية»، والمبارزة على 7 ميداليات «2 ذهبية، 2 فضية، 3 برونزية».

وتألقت البولينج السعودية بتحقيق 4 ميداليات «3 ذهبيات، 1 فضية»، وهو نفس عدد ميداليات الملاكمة «3 ذهبيات، 1 برونزية»، وخمس ميداليات للكاراتيه «2 ذهبية، 2 فضية، 1 برونزية»، وأربع للبلياردو والسنوكر «1 ذهبية، 1 فضية، 2 برونزية».

ونجح فريق السلة بتحقيق برونزية الرجال 3×3، وكرة اليد بالحصول على البرونزية.

وجاء نيل فريق اليد للبرونزية بخسارته أمام البلد المستضيف قطر بنتيجة «24ـ32»، رافعًا بذلك الرصيد السعودي إلى 82 ميدالية «32 ذهبية، 27 فضية، 23 برونزية».