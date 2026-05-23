المونديال يلغي احتفالات النصر

استبعدت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ تنظيم إدارة شركة نادي النصر حفلًا للفريق الأول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب دوري روشن السعودي بسبب مغادرة عدد من اللاعبين المحليين والأجانب العاصمة الرياض.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشاورات جرت داخل النادي لتنظيم احتفالية خاصَّة تجمع اللاعبين والجماهير احتفاءً بالتتويج، لكنْ ضيق الوقت بسبب نهائيات كأس العالم 2026 يونيو المقبل، والتحاق تسعة لاعبين بالمنتخب السعودي ومنتخبات بلدانهم بعد أيام استعدادًا للبطولة تسبَّبا في إلغاء الفكرة.

ويُمثِّل النصر تسعة لاعبين في المونديال، هم: عبد الله الحمدان، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وعبد الإله العمري، ونواف العقيدي، وأيمن يحيى مع الأخضر السعودي، وكريستيانو رونالدو، وجواو فيليش مع البرتغال، وساديو ماني مع السنغال.

وحقق فريق النصر لقب دوري روشن السعودي بعد أن فاز على ضيفه ضمك 4ـ1، الخميس في الرياض، أمام أكثر من 26 ألف متفرج احتشدوا في مدرَّجات ملعب «الأول بارك».

يذكر أن الأصفر العاصمي تُوِّج بدوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008، في 2014 و2015 و2019، وأضاف للتوِّ لقبًا رابعًا.