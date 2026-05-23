بحضور تركي آل الشيخ.. القاهرة تحتضن العرض الأول لـ«سفن دوجز»

احتضنت القاهرة العاصمة المصرية حفل العرض الأول لفيلم الأكشن العربي والعالمي «سفن دوجز»، وذلك بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام في العالم والعالم العربي، قبل انطلاق عرضه الرسمي في جميع دور العرض ابتداءً من 27 مايو الجاري.

وحظي حفل العرض الأول باهتمام واسع، لما يمثله الفيلم من نقلة نوعية في صناعة السينما العربية، من حيث حجم الإنتاج، ومستوى التنفيذ، وطبيعة الأسماء المشاركة أمام الكاميرا وخلفها، إذ يعد «سفن دوجز» وهو من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، من أضخم الإنتاجات العربية بميزانية بلغت 40 مليون دولار، وبمشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، في تجربة سينمائية تجمع بين الأكشن، والتشويق، والإنتاج البصري الضخم.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط الإنتربول الماهر «خالد العزازي»، الذي ينجح في القبض على المجرم الخطير «غالي أبو داود»، أحد أعضاء منظمة إجرامية سرّية عالمية تُعرف باسم «سفن دوجز»، قبل أن تعود المنظمة بعد عام لممارسة أنشطتها الإجرامية، خاصةً عبر ترويج مخدر قوي يعرف باسم «Pink Lady» في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفع خالد إلى التعاون مع غالي، كونه يعرف أسرار المنظمة من الداخل، في مهمة سرية تمتد عبر مدن عدة حول العالم، بهدف كشف بقية أعضائها ومنع وصول المخدر إلى الشارع العربي.

ويعتمد الفيلم، وهو من تأليف المصري محمد الدباح، في حبكته على العلاقة المتوترة بين خالد وغالي، إذ يجمعهما هدف واحد رغم الخلافات والتحديات، لتتشكل بينهما ثنائية سينمائية قائمة على الذكاء، والحيلة، والتنافس، ضمن إيقاع سريع يمزج بين المطاردات، والمواجهات، والتحقيقات، والتنقل بين عوالم ومواقع مختلفة، بما يمنح العمل طابعًا دوليًا واضحًا، مع الحفاظ على روحه العربية وشخصياته القريبة من الجمهور.

ويبرز في «سفن دوجز» عدد من عناصر القوة، في مقدمتها حجم الإنتاج غير المسبوق عربيًا، والتصوير الضخم داخل استوديوهات «الحصن Big Time» في الرياض، واستخدام مواقع متعددة من بينها بوليفارد سيتي، إلى جانب الاستعانة بفريق عالمي في التصوير، وتصميم الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والمشاهد الخطرة، ما يمنح الفيلم جودة بصرية وحركية تقترب من المعايير العالمية لأفلام الأكشن الكبرى.

ويجمع العمل بين نجمي السينما المصرية والعربية كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح، اللذين قدما سابقًا فيلم الأكشن العالمي «Bad Boys: Ride or Die»، فيما يشارك في الفيلم عدد من الأسماء العالمية، من بينها مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سانجاي دوت، وماكس هوانج، إلى جانب ناصر القصبي، تارا عماد، ساندي بيلا، وسيد رجب، في توليفة فنية تعزز الحضور العربي والدولي للفيلم.

ويعد «سفن دوجز» أول فيلم يتم تصويره بالكامل في استوديوهات «الحصن Big Time» في الرياض، وهي من أحدث وأكبر استوديوهات إنتاج السينما والدراما في الشرق الأوسط، كما دخل الفيلم موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيم رقمين قياسيين عالميين في صناعة السينما، هما أكبر انفجار سينمائي في تاريخ الأفلام، وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد، في إنجاز يؤكد حجم الإمكانات الإنتاجية التي وفرها العمل.

ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلم «سفن دوجز» في جميع دور العرض ابتداءً من الأربعاء المقبل، ليقدم للجمهور تجربة أكشن عربية ضخمة، تجمع بين النجوم، والإنتاج العالمي، والحبكة المشوقة، والطموح السينمائي الكبير.