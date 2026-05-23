فرنسا تكافئ عبد الحميد بالكأس

توج الظهير الأيمن السعودي سعودي عبد الحميد تألقه في موسمه الأول مع فريق لانس الفرنسي لكرة القدم بلقب الكأس المحلية، بعد الفوز 3-1 على نيس الجمعة.

وساهم عبد الحميد، المعار من روما الإيطالي في أغسطس 2025، بنصيب وافر خلال رحلة التتويج باللقب، إذ شارك في المباريات الست التي خاضها الفريق كلها أساسيًا، وسجل هدفًا وصنع 3.

وكاد عبد الحميد أن يضيف هدفين في رصيده بتسديدة «على الطاير» من داخل المنطقة مرت فوق العارضة عند الدقيقة 35، وتسديدة أخرى علت فوق العارضة.

وكان الفريق قريبًا من لقب الدوري الفرنسي قبل أن يتنازل عن الصدارة في الجولات الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان، لينهي الموسم وصيفًا.

وكان عبد الحميد أيضًا من اللاعبين الذين اعتمد عليهم الفريق في منافسات الدوري، إذ شارك في 25 مباراة منها 14 أساسيًا، وسجل هدفين وصنع 5.

وسبق للدولي السعودي، البالغ 26 عامًا، الفوز بلقب الكأس مرتين مع الهلال السعودي عامي 2023 و2024. لكن هذه المرة مع أحد الأندية التي تلعب في أحد دوريات النخبة الأوروبية الخمس.