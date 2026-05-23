النهائي الحلم.. الدرعية والعلا في تحدي الصعود التاريخي

تتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك في الرياض الذي يحتضن، السبت، المواجهة الكروية التي تجمع بين فريق الدرعية والعلا في نهائي ملحق الصعود إلى دوري روشن السعودي، لمعرفة هوية الفريق الثالث الصاعد إلى دوري الكبار، بعدما خطف فريقا أبها والفيصلي بطاقتي الترشح المباشر على التوالي.

وصعد الدرعية كطرف أول في النهائي بفوز كبير 3ـ0 على الجبلين، فيما كسب العلا نظيره العروبة 2ـ1 بصعوبة وبعد مباراة ماراثونية.

ويأمل كل فريق في أن يكتب التاريخ بالصعود الأول إلى دوري المحترفين.

تتمثل أفضل الخيارات الهجومية لفريق الدرعية قبل نهائي البلاي أوف 2026 في الثنائي كلايتون دياندي وعبد الله الدوسري، اللذين تألقا في نصف النهائي، إلى جانب الهداف جايتان لابورد.

ويُعد الدرعية صاحب أقوى هجوم في الدوري «79 هدفًا»، ويعتمد على تنوع حلوله الهجومية والقدرة على حسم اللقاءات في الأوقات الحاسمة.

وفي المقابل يخوض فريق العلا مواجهة النهائي البلاي بثقة هجومية كبيرة، مدعومًا بسجل تهديفي قوي خلال الموسم الجاري، ويعتمد بشكل أساسي على عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق.

وكان الدرعية أنهى مشواره في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما حل العلا رابعًا برصيد 71 نقطة.