دونيس: السعوديون يملكون الشغف.. واللاعبون جاهزون باستثناء العقيدي

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، جاهزية جميع اللاعبين المنضمين إلى قائمة معسكر الأخضر، باستثناء حارس المرمى نواف العقيدي، العائد من الإصابة، قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل بدء التحضيرات النهائية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، خلال حديثه إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان قائمة المونديال.

وعقد دونيس مؤتمرًا صحافيًا بفندق سوفتيل في الرياض، السبت، أكد خلاله امتلاك اللاعبين السعوديين الجودة والشغف، وقال: «قائمة الأخضر تضم لاعبين لعبوا دقائق كثيرة، ولديهم الجودة والشغف، وأحد الأهداف الرئيسة إيجاد الطريقة الأنسب، وكل مدرب له طريقته، ومن الإيجابيات معرفتي باللاعب السعودي، وأنا أعرف الأسماء المختارة، ولكني لم أدربهم حتى الآن، وعلينا أن نكون مجموعة واحدة في كل وقت، والتدريبات مهمة بالنسبة لي، تعطينا فرصة يوميًا للتعرف على اللاعبين أكثر، ومهمة للمعد البدني لقياس الجوانب البدنية».

وحول تعين فهد المفرج مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الأول وتحت 23 عامًا، أجاب دونيس قائلًا: «أحترم المفرج كثيرًا، وعلاقتنا رائعة، وعملنا كثيرًا بشكل رائع مع بداية عملي في السعودية، وكنا معًا، وسيساعدني كثيرًا، لأنه ساعدني عندما أخذت خطواتي الأولى هنا برفقته، ولدينا طريقة التفكير ذاتها حول كرة القدم، وأؤمن أننا نستطيع العمل في طريق واحد، وأؤمن بطاقم عملي، وأن التجانس بيننا وبين المفرج، ومات كروكر، المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيساعدنا ويدعمنا، وكل واحد حسب دوره، عليه أن يعطي أفضل ما لديه، للمنتخب السعودي».

وأوضح المدرب اليوناني أن أهدافه مع الأخضر السعودي تبدأ من المونديال مشيرًا إلى أهمية القتال من أجل بناء منتخب قوي وقال: «قضيت 7 أعوام متتالية في السعودية، والهدف بالنسبة لنا هو أن نجد التجانس، وكل مدرب له أفكار وفلسفة مختلفة، والأمر الإيجابي أنني أعرف كيف أدير اللاعبين، إضافة إلى معرفة الحمض النووي للاعب السعودي».

وأضاف :«يجب علينا ألا ننظر إلى الشجرة، بل إلى الغابة، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقدم الرؤية، ونحن في خطواتنا الأولى، وأؤمن باللاعبين على الرغم أني لم أدربهم حتى الآن، ونحن جاهزون، لنبدأ إعدادًا جيدًا، وفلسفة جديدة، ونكون متّحدين جميعًا لنقاتل من أجل بناء منتخب جيد للغاية».

وبين دونيس أنه تواصل مع الأندية لمعرفة أوضاع اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية قائلًا: «بداية تعييني قبل 35 يومًا، وقضيت جزءًا من هذه الفترة في التواصل مع الأندية لمعرفة أوضاع لاعبي المنتخب الذين اجتمعت مع معظمهم، واستمعت إلى العديد من الآراء، ولدينا جميع المعلومات الطبية والفنية التي نحتاجها وأغلب اللاعبين جاهزون، باستثناء نواف العقيدي العائد من الإصابة والتأهيل».

وتطرق المدرب اليوناني إلى أهمية شعور اللاعبين بالأمان قائلًا: «ما حدث في الماضي يبقى في الماضي، الأهم بالنسبة لنا أن نعطي اللاعبين الثقة، وفي هذه الفترة، الأهم أن يشعر اللاعبون بالأمان، وإرسال الرسالة المناسبة، ونخبرهم بجوانب التطور، وأن نحضّر الجوانب التكتيكية، والفردية الفنية، ونجعل المجموعة جاهزة لمواجهة الصعوبات، والأوقات الجيدة أيضًا وعلينا أن نملك الثبات في اللحظات الجيدة والسيئة، هذا الثبات سيعطينا التطور، وقلت سابقًا إنه يمكننا امتلاك فلسفة وخطة تكتيكية، ولكن الأهم أن نعطي الثقة، ونؤمن بالفلسفة».

وفضّل دونيس تحنّب الحديث عن أسباب عدم انضمام عدد من الأسماء إلى القائمة قائلًا: «لا أحب الحديث عن الأفراد، ولكن ما يمكنني قوله إن الباب مفتوح للجميع، ونرى بعض اللاعبين يقاتلون كثيرًا، وأردت أن أعطيهم الفرصة حينما نملك 30 يومًا لتقييم اللاعبين، بعض الأحيان تكون عادلًا وأحيانًا لا، ولكن على الجميع أن يثبت لي استحقاقه، وبعدها سيحصل على الفرصة».

وشدد المدرب اليوناني على أهمية إعداد استراتيجية لجميع المنتخبات السعودية قائلًا: «الأولوية بالنسبة لي مع المجموعة، والمدير التقني والمدير التنفيذي، إعداد استراتيجية لجميع المنتخبات، ومن المهم خلق التواصل بين الفئات السنية والمنتخب الأول واللاعبون السعوديون لديهم موهبة كبيرة، وحينما نملك الثقة، وخطة تطويرية، سيعطون كل شيء والتواصل بين جميع المنتخبات أمر مهم للسير في الطريق الصحيح، وفي مسيرتي، أحب إعطاء اللاعبين الشباب الفرصة».

ووصف دونيس الفترة الحالية بالحساسة، مؤكدًا أهمية دعم الجماهير للأخضر من القتالية حتى اللحظة الأخيرة.