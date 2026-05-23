النادي الـ 35.. الدرعية يقلبها على العلا ويخطف بطاقة «روشن»

هزم فريق الدرعية الأول لكرة القدم منافسه العلا 2ـ1، مساء السبت، في نهائي ملحق الصعود «البلاي أوف» على ملعب «الأول بارك»، وتأهل إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى، موسعًا القائمة التاريخية لأندية البطولة إلى 35 ناديًا.

وجاء تأهل الدرعية بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين لكسر حالة التعادل الإيجابي 1ـ1 في زمنها الأصلي.

واستطاع الدرعية تحقيق الفوز على الرغم من إكماله المباراة بعشرة لاعبين بدءًا من الدقيقة 74 بعد طرد سلطان فرحان، لاعب وسطه البديل.

وتأخر الفريق أولًا بهدف للأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب وسط العلا، في الدقيقة 29 من المباراة.

وقلب تأخره إلى انتصار بهدفين جاء أولهما عكسيًا بتوقيع علي الحسين، لاعب وسط العلا «65»، والآخر عن طريق المهاجم الفرنسي جايتان لابورد «94».

وأتى الهدف العكسي بعد ركلة جزاء سددها لابورد، وتصدى لها محمد العويس، حارس مرمى العلا، ثم حاول البرازيلي ميشائيل ديلجادو، جناح الفريق ذاته، تشتيتها فارتطمت بزميله علي الحسين وارتدت إلى داخل الشباك.

وخطف الدرعية ثالث وآخر بطاقات الصعود إلى «روشن»، بعدما نال أبها والفيصلي البطاقتين الأوليين باحتلالهما صدارة ووصافة دوري يلو.

وتنافست في ملحق «البلاي أوف» فرق الدرعية والعلا والعروبة والجبلين، صاحبة المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس في دوري يلو.

وفي نصف نهائي الملحق هزم الدرعية نظيره الجبلين 3ـ0، وتغلب العلا على العروبة 2ـ1، ليصعدا إلى الموقعة الحاسمة على البطاقة الثالثة.

وبفوزه على العلا في النهائي، استطاع الدرعية اقتناص البطاقة الأخيرة ليصعد إلى دوري المحترفين، للمرة الأولى عبر تاريخه.

وقبل الدرعية، ظهر في دوري المحترفين 34 فريقًا، منذ استحداث البطولة صيف 2008، وسينضم الصاعد الجديد إلى القائمة مع انطلاق الموسم المقبل.