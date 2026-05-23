برباعية ليون.. سيدات برشلونة يتوجن بدوري الأبطال

توج فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم للسيدات بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة، بعد فوزه برباعية نظيفة على ليون الفرنسي، السبت، على ملعب أوليفال في وارسو العاصمة النرويجية.

وحسم برشلونة، في النهائي السابع له، الفوز بفضل أهداف إيفا باجور وسلمى بارالويلو ليصبح ثاني أكثر الفرق تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة مناصفة مع أنتراخت فرانكفورت الألماني، فيما ظل ليون بالصدارة بـ 8 تتويجات، بعد أن خاض 12 نهائيًا، وهو رقم قياسي.

وبالتتويج الرابع خلال ستة أعوام، بعد نهائيات جوتنبرج 2021، وأيندهوفن 2023، وبلباو 2024، ختم برشلونة موسمه الاستثنائي بعدما فاز بالثلاثية المحلية، الدوري والسوبر والكأس، وعوض خسارته بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي أمام أرسنال الإنجليزي. كما عادل مرات الفوز في النهائي الرابع أمام ليون، بعد أن كسبه 2024، وسقط أمامه 2019 و2022.

وكسر برشلونة التعادل في الدقيقة 55 عندما استحوذت باتري جيخارو على الكرة في عمق نصف ملعب برشلونة وانطلقت إلى الأمام قبل أن تمرر الكرة إلى باجور ‌على يمينها، التي سددت الكرة بدقة من زاوية ضيقة.

وأضافت باجور هدفها الثاني بعد 14 دقيقة ⁠عندما ⁠تراخى دفاع ليون وتركها وحيدة أمام المرمى، فسددت المهاجمة البولندية، «29 عامًا» إثر تمريرة من إسمي بروجتس في الشباك من مسافة قريبة لتضاعف تقدم فريقها، وتتصدر جدول الهدافات بـ 11 هدفًا.

وأضعف هذا الهدف من عزيمة ليون، ولم يتبقَ سوى أن تسجل بارايويلو الهدف الثالث من مسافة بعيدة في الدقيقة 90 قبل أن تضيف الرابع في هجمة مرتدة بعدها بثلاث دقائق.

وحصلت باجور على لقب أفضل لاعبة في المباراة، بفضل تأثيرها الكبير بالتهديف وبناء الهجمات، وتحركاتها التي شكلت تهديدًا مستمرًا بحسب تقييم مجموعة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحرصت لاعبات برشلونة على تحية مدربهم السابق جوناتان جيرالدز، الذي قاد ليون، بعد صافرة النهاية، في بادرة تقدير بعد أن توج مع الفريق بالمجد الأوروبي في بلباو قبل عامين.