فرحة برشلونية

احتفلت لاعبات فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم بلقبهن الرابع في دوري أبطال أوروبا منذ 2021، بفوزهن الكاسح على ليون الفرنسي حامل الرقم القياسي «8 ألقاب» برباعية نظيفة السبت في النهائي الذي جرى في أوسلو العاصمة النرويجية. وعوض الفريق خسارته في نهائي العام الماضي أمام أرسنال الإنجليزي. ولم يكتفِ الفريق بالكأس بل حصلت لاعبته البولندية إيفا باجور، أفضل لاعبة في المباراة، على لقب هدافة البطولة بـ 11 هدفًا، بعد أن سجلت هدفين في المباراة، إلى جانب زميلتها سلمى بارالويلو. وبات برشلونة، الذي وصل النهائي 7 مرات، ثاني أكثر الأندية إحرازًا للقب خلف ليون، مشاركة مع أينتراخت فرانكفورت الألماني الذي أحرز لقبه الرابع الأخير 2015 (رويترز والفرنسية وأسوشيتد برس)