المالكي: حماسة الرئيس حفزتنا.. ويلو أصعب من روشن

وجَّه عبد الإله المالكي، لاعب وسط فريق الدرعية الأول لكرة القدم، رسالة شكرٍ خاصة إلى الأمير خالد بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، بعد حسم بطاقة الصعود إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى.

وقال لقناة «ثمانية»، الناقل التلفزيوني، عقب الفوز على العلا، السبت، في نهائي ملحق «البلاي أوف»: «أشكر جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وشكر خاص لرئيسنا ومحفزنا الدائم الذي لم يعد ينقصه سوى ارتداء القميص ودخول الملعب معنا».

وأضاف: «الأمير خالد أمضى أسبوعين في تحفيزنا بكل حماسٍ، والصعود أقل شيء نقدّمه له، وأهل الدرعية يستحقون أكثر، وعازمون على إسعادهم في الموسم المقبل».

وتابع: «بعدما علمنا بحجز جميع تذاكر المباراة تضاعف شعورنا بالحماس والرغبة في إسعاد الجماهير. وحتى عقب تأخرنا خلال اللقاء تحدثنا داخل الملعب حول قدرتنا على العودة، واستطعنا تسجيل هدف التعادل، ثم طُرد أحد لاعبينا، ومع ذلك أحرزنا الثاني، واللاعبون كانوا رجالًا، وانتزعوا الفوز والبطاقة».

وعن شعوره الشخصي بعد العودة مجدَّدًا للعب في دوري روشن السعودي، قال: «للأمانة اللعب في دوري يلو أصعب، لأن جميع الفرق تغلق المساحات، وكذلك بسبب التنقلات، وقلة جودة الملاعب التي نخوض المباريات عليها».

وحول خروجه من حسابات المنتخب السعودي في كأس العالم رغم مشاركته بانتظامٍ مع فريقه، أبان: «كانت الأصوات تطالبنا بالانتقال من دوري روشن للبقاء في دائرة خيارات المنتخب، ورحلنا وضحَّينا لأجل هذه الفرصة. لم نلعب في أنديتنا الجديدة مجاملةً، فكل الأسماء التي انتقلت إلى يلو تستحق المشاركة».

وانتقل المالكي، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى الدرعية في يناير الماضي، بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع الهلال.