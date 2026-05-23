إصابة بطل «فورمولا1» وسرقة منزله

أُصيب الفرنسي آلن بروست، بطل العالم السابق أربع مرات في بطولة العالم للسيارات «فورمولا1»، بجروح طفيفة خلال عملية سطو مسلح على منزله في سويسرا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

وذكرت صحيفة «بليك» السويسرية، أن بروست البالغ 71 عامًا أصيب بجروح طفيفة في الرأس خلال الهجوم، بينما أُجبر أحد أبنائه على فتح خزنة، وفرّ اللصوص مع المسروقات.

وفي بيان صدر الخميس عن شرطة كانتون فو، أفادت السلطات المحلية أن عائلة تسكن في نيون، شمال شرقي جنيف، كانت ضحية عملية سطو على منزلها.

ووقع الحادث الثلاثاء، حوالي الـ 8:30 صباحًا.

ورفضت الشرطة الكشف عن هويات ضحايا السرقة، وامتنعت عن التعليق على ما إذا كان الحادث مرتبط بعائلة بروست.

وذكر بيان الخميس أن الجناة «دخلوا المنزل أثناء وجود سكانه وهددوهم، وأجبروا أحد أفراد الأسرة على فتح الخزنة قبل الفرار بالمسروقات».

ورغم عملية البحث المكثفة، لم يتم القبض على الجناة حتى الآن، بحسب البيان.

وأفاد متحدث باسم شرطة كانتون فو أن التحقيق لا يزال جاريًا، من دون أن يكشف عمّا إذا كان قد تم إلقاء القبض على أي شخص.

وقال المتحدث: «نبذل قصارى جهدنا لتحديد هوية مرتكبي الهجوم والقبض عليهم».

شارك بروست في بطولة العالم «فورمولا 1» بين عامي 1980 و1993 مع فرق ماكلارين ورينو وفيراري ووليامس و فاز ببطولة العالم للسائقين 4 مرات أعوام 1985 و1986 و1989 و1993، ويتساوى معه الألماني سيباستيان فيتل والهولندي ماكس فيرستابن.