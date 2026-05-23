وكيل المدرب لـ «الرياضية»: إنزاجي سعيد.. وأرقامه الأفضل

أكد فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن موكله قدَّم كل ما لديه خلال موسمه الأول مع الفريق، مشيرًا إلى أن الظروف لم تساعده على الرغم من الأرقام التي حققها.

وفي تصريحات خاصَّة لـ «الرياضية»، قال باستوريلو: «الظروف لم تساعد إنزاجي، لكنَّه نجح في إنهاء الدوري دون أي خسارة، كما حقق الفريق عددَ نقاط أكثر من الموسم الماضي، بفارق تسع نقاط، والهلال هو الفريق الوحيد في العالم الذي لم يخسر في الموسم المنتهي أخيرًا».

وأضاف: «الهلال استقبل أهدافًا أقل بـ 15 هدفًا مقارنةً بالموسم الماضي، ولعب أربعةَ أشهر دون ظهير أيمن، ومع ذلك سجل 85 هدفًا، وكان هدَّافه يملك 13 هدفًا فقط، ونجح في تحقيق لقب كأس الملك».

وتابع وكيل المدرب الإيطالي: «إنزاجي سعيدٌ بما قدمه خلال عامه الأول مع الهلال، لكنَّه يُدرك في الوقت ذاته أنه في حاجة إلى تقديم أداء أفضل بالموسم المقبل، وهو مصمِّم جدًّا على ذلك».

وخسر الهلال، بقيادة إنزاجي، لقبَي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري روشن السعودي، فيما تُوِّج بكأس الملك على حساب الخلود. واعتذر النادي عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي بسبب الإرهاق الذي تعرَّض له لاعبوه لخوضهم كأس العالم للأندية.

وأشرف إنزاجي على الهلال في 48 مباراةً خلال موسمه الأول، وحقق 37 انتصارًا، مقابل عشرة تعادلات، وتلقَّى خسارةً وحيدةً، فيما تُوِّج بلقب واحد.