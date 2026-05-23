حجازي وأمين ومنتشري خيارات اتحادية

تبدأ إدارة الاتحاد خطوات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني والإداري، ودعم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والمعرفة بتاريخ النادي.

وذكرت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ، أن الاتحاد وضع المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق السابق، ومحمد أمين، مساعد مدرب المنتخب السعودي ولاعب الاتحاد السابق، ضمن خططه للانضمام إلى الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة «بعد كأس العالم». أيضًا، سيكون حمد المنتشري، المدافع الدولي السابق، في قائمة الهيكل الإداري الجديد، إذ تقرَّر إيفاده إلى دورة متخصِّصة ينظِّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكتوبر المقبل، في إطار تأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير العمل الإداري داخل النادي. وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية إدارة النادي لإعادة بناء المنظومة الإدارية للفريق الأول بما يواكب تطلُّعات الجماهير الاتحادية، ويُعزِّز جاهزيته للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.