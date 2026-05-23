كأس ألمانيا.. ثلاثية كين تهدي بايرن اللقب الـ 20

عزَّز فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم رقمه القياسي في التتويج بالكأس المحلية بتحقيق اللقب الـ 21 بعد فوزه، السبت، 3ـ0 على شتوتجارت، بطل النسخة الـ 82 الأخيرة.

وسجل ثلاثية بايرن، الذي تُوِّج باللقب للمرة الأولى منذ 2020، هاري كين في الدقائق 55 و80 و«92 من ركلة جزاءٍ» في المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في برلين.

ورفع قائد المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 61 هدفًا في 51 مباراةً بقميص فريقه بجميع المسابقات الموسم الجاري، واحتفل بإنجازٍ فريدٍ بهز الشباك في جميع مراحل البطولة.

بذلك، حقق البافاري الثنائية المحلية بالجمع بين لقبَي الدوري وكأس ألمانيا للمرة الـ 14 في تاريخه، كما أثبت تفوقه الكاسح بالفوز في أربع مواجهاتٍ مباشرةٍ على شتوتجارت الموسم الجاري في السوبر والدوري.

في المقابل، عجز شتوتجارت بقيادة مدربه سيباستيان هونيس عن الفوز بكأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي، والمرة الخامسة في تاريخه، وخسر النهائي الرابع.