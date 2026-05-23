العطوي كسب رهان الـ 10 أيام بتشكيل موحّد

كسبت إدارة شركة نادي الدرعية رهانها على المدرب خالد العطوي بعدما نجح في الصعود بالفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن السعودي رغم توليه المهمة في وقت ضيِّقٍ وحسَّاسٍ.

وبدأ الفريق الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي صبري لاموشي الذي عيَّنه النادي عقب الصعود من الدرجة الثانية إلى دوري «يلو».

وامتدت ولاية لاموشي إلى عشر جولات فقط، حقق خلالها الفريق ستة انتصاراتٍ، مقابل ثلاثة تعادلاتٍ، وخسارةٍ واحدةٍ، قبل أن تُبعده الإدارة بحثًا عن بديلٍ يحرز نتائجَ أفضل.

وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة الدرعية التعاقد مع الهولندي ألفريد شرودر، الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام، عملاق اللعبة في بلاد «الطواحين».

ولعب الفريق بإشراف شرودر 23 جولةً، فاز في 15 منها، وتعادل ثلاث مراتٍ، وتلقَّى خمس هزائمَ، آخرها برباعيةٍ «2ـ4» أمام الأنوار.

وعلى وقع هذه الهزيمة، التي أفقدت الفريق مركز الوصافة، المؤهل مباشرةً إلى «روشن»، اتَّجهت الإدارة إلى التغيير مجدَّدًا، واختارت هذه المرة مدربًا وطنيًّا.

وعشية مواجهة البكيرية، 14 مايو الجاري، لحساب الجولة الأخيرة، أعلن النادي التعاقد مع العطوي.

واحتاج الفريق إلى الفوز على البكيرية مع انتظار تعثر الفيصلي أمام الباطن للعودة إلى مركز الوصافة، وخطف بطاقة التأهل المباشر.

وتمكَّن المدرب من قيادة الفريق للفوز 3ـ2، لكنَّ الفيصلي انتصر أيضًا برباعيةٍ، رافضًا التنازل عن البطاقة المباشرة للدرعية، الذي اضطر إلى خوض ملحق «البلاي أوف» بحثًا عن الصعود من الطريق الصعب.

وفي نصف نهائي الملحق، تواجه الدرعية، ثالث ترتيب يلو، مع الجبلين «السادس»، ودكَّه برؤيةٍ فنيةٍ من العطوي بثلاثة أهدافٍ نظيفةٍ، وتأهل إلى الموقعة الحاسمة أمام العلا «الرابع» الذي تخطى العروبة «الخامس».

وتعرَّض الفريق خلال موقعة الحسم، التي جرت مساء السبت، لضربةٍ أولى، تمثَّلت في التأخر بهدفٍ، لكنَّه استطاع التدارك، ثم مُني بضربةٍ ثانيةٍ، كانت عبارةً عن حالة طردٍ لسلطان فرحان، لاعب وسطه، بعد دقائقَ معدودةٍ من دخوله بديلًا، ومع ذلك استطاع استيعابها، وانتزع الفوز عبر الوقت الإضافي، وخطف ثالث وآخر بطاقات الصعود.

وعوَّل العطوي على تشكيلٍ موحَّدٍ لمباراتي الملحق دون أي تغييراتٍ، مفضِّلًا الاستقرار الفني والتكتيكي داخل الملعب، وانتهج فيهما أسلوب 4ـ4ـ2 بوجود الفرنسي جايتان لابورد والمالي موسى ماريجا، رأسَي الحربة، وتمركز السنغالي الشاب كلايتن دياندي، والكاميروني جورج كيفن نكودو على الطرفين الأيمن والأيسر، فيما أمَّن الوسط بالثنائي حسين القحطاني، وعبد الإله المالكي أمام رباعي الدفاع، ومن خلفه الحارس وليد عبد الله.

وسجَّل فريق العطوي ثمانية أهدافٍ في المباريات الثلاث، فيما استقبل ثلاثةً، وحقق العلامة الكاملة، وأنجز مهمة الصعود بنجاح.