الريال يعاقب بلباو برباعية.. وكارفخال يسلّم فالفيردي الراية

اختتم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم مشواره في الدوري الإسباني بفوزٍ عريض 4ـ2 على ضيفه أتلتيك بلباو في أمسية وداع القائد داني كارفخال، والمدافع النمساوي ديفيد ألابا.

وسجل الريال هدفين في الشوط الأول بواسطة جونزالو جارسيا في الدقيقة 12، والإنجليزي جود بيلينجهام «41»، فيما قلَّص خوركا جوروزيتا الفارق«45+1».

وفي الشوط الثاني، عزَّز الفرنسي كيليان مبابي تقدم الريال بالهدف الثالث «51»، ليرفع رصيده إلى 25 هدفًا في صدارة هدافي البطولة للعام الثاني تواليًا، وأضاف المغربي براهيم دياز الرابع «88» قبل أن يحرز أوركو إيزيتا الهدف الثاني لبلباو «90».

وأنهى الريال، الذي لم يحقق أي لقبٍ في الموسم، مشواره بالبطولة في المركز الثاني برصيد 86 نقطةً.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي كان يمتلك بصيصَ أملٍ في المشاركة بإحدى المسابقات القارية في الموسم الجديد، عند 45 نقطةً في المركز الـ 12.

وفي الدقيقة 68، خرج ألابا من أرض الملعب وسط تحيةٍ حارةٍ من الجماهير في المدرَّجات، في حضور زوجته وابنه وابنته الذين ارتدوا قميص الريال رقم 4 الخاص باللاعب النمساوي، وجلسوا إلى جواره في مقاعد بدلاء الفريق بعد خروجه.

وشهدت الدقيقة 81 أجواءً مماثلةً بعد استبدال كارفخال، إذ خرج وسط تصفيق جماهير الريال التي رفعت قميصه الذي يحمل رقم 2 في المدرَّجات. وقد خرج اللاعب من أرض الملعب والدموع تذرف من عينيه، وهو في طريقه إلى مقاعد البدلاء.

ووقف لاعبو الفريقين في ممرٍّ شرفي لتحية النجم الإسباني المخضرم، الذي منح شارة القيادة إلى زميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي قبل أن يصافح الطاقم الفني والبدلاء تحت أنظار زوجته وطفليه.