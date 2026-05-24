الدرعية.. 16 يعودون إلى دوري روشن

يمتلك 16 اسمًا من القائمة التي أنهى بها فريق الدرعية الأول لكرة القدم منافسات دوري يلو وملحقه «البلاي أوف» خبرة اللعب في دوري روشن السعودي.

ويطمح هؤلاء اللاعبون إلى الظهور مجدَّدًا في البطولة بعد صعود فريقهم إلى نسختها المقبلة بفوزه على العلا 2ـ1، السبت، في نهائي «البلاي أوف».

ولعب في «روشن» من قبل أحمد الرحيلي، ووليد عبد الله، حارسا المرمى، والمدافع خالد العسيري، وحسين الزارعي، الظهير الأيسر، وفهد العبيد، شاغل المركز ذاته، وعبد العزيز الفرج، الظهير الأيمن، وعبد الإله المالكي وسلطان فرحان وحسين القحطاني وعصام القرني وعبد العزيز الشهراني، خماسي الوسط، وفيصل المطيري وعبد الله الدوسري والكاميروني جورج كيفن نكودو، الأجنحة الثلاثة، فضلًا عن المهاجم المالي موسى ماريجا، ومشاري النمر، رأس الحربة.

أمَّا بقية لاعبي الدرعية، وعددهم 12، فلم يسبق لهم الظهور في «روشن»، بواقع ثمانية محليين، إلى جانب المدافع الجامبي عمر كولي، والإسباني أوسكار رودريجيز، لاعب الوسط الهجومي، والجناح السنغالي كلايتن دياندي، والمهاجم الفرنسي جايتان لابورد.

وينتظر الدرعية خوض منافسات دوري روشن للمرة الأولى تاريخيًّا، وسيصبح الاسم الـ 35 في قائمة الفرق التي نشطت ضمن البطولة منذ استحداثها صيف 2008.