فرحة التأهل

تحوَّل ملعب «الأول بارك» في الرياض إلى ساحة احتفالاتٍ عارمةٍ لفريق الدرعية الأول لكرة القدم وجهازه الفني وإدارته بعد الفوز على العلا 2ـ1، السبت، في نهائي ملحق «البلاي أوف»، وحسم ثالث وآخر بطاقات التأهل من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي.. وعمَّت الفرحة أرض الملعب والمدرَّجات التي امتلأت جنباتها بأكثر من 17 ألف مشجعٍ.. ورفرفت أعلام الدرعية التاريخية على أرض الملعب، وغرس اللاعبون عددًا منها في عشبه.. وظهر وسط الاحتفالات عددٌ كبيرٌ من المنتمين إلى شركة الدرعية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، كما اصطحب المدرب خالد العطوي نجله فهد، واحتفلا سويًّا (المركز الإعلامي ـ الدرعية)