ليلة الوداع

ودَّع نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، داني كارفخال، قائد فريقه الأول لكرة القدم، والنمساوي ديفيد ألابا، قلب دفاعه، في مباراته أمام أتلتيك بلباو ضمن الجولة الأخيرة للدوري التي كسبها 4ـ2. وكانت البداية بألابا الذي خرج في الدقيقة 68 من أرض الملعب وسط تحيةٍ حارةٍ من الجماهير في المدرَّجات، وفي حضور زوجته وابنه وابنته الذين ارتدوا القميص رقم 4، وتاليًا، وفي الدقيقة 81، شهد اللقاء أجواءً مماثلةً بعد استبدال كارفخال الذي خرج من الملعب والدموع تذرف من عينيه. ووقف لاعبو الفريقين في ممرٍّ شرفي لتحية النجم الإسباني المخضرم الذي منح شارة القيادة إلى زميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (رويترز وأسوشيتد برس والفرنسية)