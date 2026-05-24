فالنسيا يسقط البطل بثلاثية.. وجيرونا ومايوركا يودّعان الأضواء

أنهى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حقبته اللامعة مع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، المتوَّج بلقب الدوري، بهدفٍ رمزي في مرمى فالنسيا، الذي قلب تأخره إلى فوزٍ على ملعبه 3ـ1 في الجولة الـ 38 والأخيرة، فيما هبط جيرونا ثالث الموسم قبل الماضي برفقة ريال مايوركا وريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية.

وعقب حصوله على تكريمٍ من جماهير «الكاتالوني» بالمباراة السابقة في «كامب نو»، سيغادر ليفاندوفسكي «37 عامًا» بصفة «أسطورةٍ» بعد أن أسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري ثلاث مرَّاتٍ، من بينها الموسمان الأخيران، إضافةً إلى حصد ثلاثة ألقابٍ للسوبر، ولقبٍ لكأس إسبانيا منذ وصوله إلى النادي قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني في 2022.

وبدت علامات التأثر واضحةً على اللاعب بعد نهاية المباراة، وأثناء تحيته مشجعي برشلونة «الضيوف»، فيما بادلته جماهير فالنسيا بتصفيقٍ حار.

وسبق لبرشلونة أن حسم الدوري بفوزه على ريال مدريد 2ـ0 في المرحلة الـ 35، منهيًا الموسم برصيد 94 نقطةً، بفارق ثماني نقاطٍ عن غريمه التقليدي، الذي أنهى عامه الثاني تواليًا دون أي لقبٍ كبيرٍ.

وبعد أن سجل ليفاندوفسكي الهدف الافتتاحي لبرشلونة عند الدقيقة 61، عادلَ خافيير جيرا «66» لفالنسيا، الذي أنهى الموسم في المركز التاسع، ولم يتأهل إلى أي من المسابقات القارية، ثم سجل لويس ريوخا «71»، والأرجنتيني جيدو رودريجيز «90+8» هدفين لأصحاب الأرض.

وبينما كانت هوية الفرق الخمسة المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا معروفةً قبل انطلاق المرحلة، وهي برشلونة، وريال مدريد، وفياريال، وأتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، حسم كلٌّ من سلتا فيجو، وخيتافي بطاقتَي الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر تواليًا بفوزهما على إشبيلية وأوساسونا بالنتيجة ذاتها 1ـ0.

ولم تكن تفصل بين خيتافي السابع، وبلباو الـ 12 سوى ثلاث نقاطٍ قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

وفي أسفل الترتيب، انضمَّ إلى ريال أوفييدو، الذي سبق أن تأكَّد هبوطه بإنهائه الموسم في المركز الـ 20 الأخير، كلٌّ من ريال مايوركا وجيرونا حيث سيرافقانه إلى الدرجة الثانية.

وجاء هبوط مايوركا على الرغم من فوزه الكبير على ريال أوفييدو 3ـ0، ورفع رصيده إلى 42 نقطةً، إذ بقي خلف ليفانتي الـ 16، وأوساسونا الـ 17 بفارق المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة، مع أن الأخير خسر أمام ريال بيتيس.

أما جيرونا «41 نقطةً»، ففشل في الخروج من منطقة الهبوط، وتراجع إلى المركز الـ 19 قبل الأخير بتعادله أمام إلتشي 1ـ1.

ويأتي هبوط الفريق الكاتالوني بعد مشاركته الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا إثر حلوله ثالثًا خلف الريال، وبرشلونة.