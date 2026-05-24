بحضور آل الشيخ.. أوسيك يحسم «ملحمة الجيزة» ويحافظ على ألقابه الثلاثة

حافظ الأوكراني أولكسندر أوسيك على ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل، بعدما تغلّب على الهولندي ريكو فيرهوفن بالضربة القاضية الفنية في الجولة الحادية عشرة، ضمن نزال لقب WBC للوزن الثقيل، خلال «ملحمة الجيزة»، التي جرت برعاية «موسم الرياض» وتنظيم مشترك من «Matchroom» و«The Ring»، بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، السبت.

وانتظر أوسيك حتى الجولة الحادية عشرة لحسم المواجهة، بعدما رفع من وتيرة هجومه بشكل واضح، موجّهًا ضربات صاعدة ويساريات قوية، قبل أن يُسقط فيرهوفن بضربة مؤثرة، ورغم نهوض الهولندي، واصل الأوكراني ضغطه حتى أوقف الحكم النزال، ليحافظ على ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل.

وكانت المواجهات قد بدأت مساءً، بافتتاح المصري عمر هيكل أمسيته الاحترافية بصورة مثالية، بعدما نجح في إيقاف التنزاني مايكل كاليالا في الجولة الثالثة، مانحًا الجمهور المصري بداية قوية على أرضه وبين جماهيره.

واستمر الحضور المصري في النزالات التمهيدية عبر محمد مبروك يحيى، الذي حقق فوزًا مستحقًا على الأوغندي علي سيرونكوما بقرار إجماعي من الحكام، مستفيدًا من تفوقه الفني ومن خصم نقطة من منافسه بسبب التعلق في الجولة الثالثة.

وخطف السعودي سلطان المحمد واحدة من أكثر لحظات البطاقة التمهيدية إثارة، بعدما أنهى نزاله أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس بضربة قاضية خلال 72 ثانية فقط، في فوز سريع رفع رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية.

وأوقف الأمريكي جامار تالي في وزن الكروزرويت، اندفاع المصري باسم ممدوح، بعد فوزه عليه بالضربة القاضية في آخر الجولة الثانية، واختتم الفرنسي بنجامين منديز البطاقة التمهيدية الثانية في وزن الثقيل الخفيف، بفوز قوي على الأوكراني دانيال لابان بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة، بعد أن أسقطه ثلاث مرات، ملحقًا به أول خسارة في مسيرته الاحترافية.

وأكدت اليابانية ميزوكي هيروتا، مع انطلاق البطاقة الرئيسية، مكانتها في وزن السوبر فلاي، بعدما حافظت على لقبي WBO وThe Ring بفوزها على المصرية ماي سليمان بقرار إجماعي من الحكام.

وفجّر الكوبي فرانك سانشيز واحدة من أقوى لحظات الليلة، عندما أسقط الأمريكي ريتشارد توريس جونيور بضربة قاضية في الثانية 55 من الجولة الثانية، بلكمة أنهت السجل الخالي من الهزائم لتوريس، وأعادت سانشيز بقوة إلى واجهة سباق الوزن الثقيل ومسار المنافسة على لقب IBF.

وصنع الإنجليزي جاك كاترال إحدى أبرز قصص النزالات، بعدما تجاوز الأوزبكي شخرام جياسوف بقرار إجماعي بعد 12 جولة، منتزعًا لقب WBA في وزن الويلتر، ومحققًا انتصارًا مهمًا في واحدة من أقوى مواجهات البطاقة الرئيسية.وأكمل البريطاني حمزة شيراز، قبيل النزال الرئيسي، مشهد التتويجات الكبرى، بعدما حسم مواجهته أمام الألماني آليم بيغيتش بالضربة القاضية، متوجًا بلقب WBO في وزن السوبر ميدل.

من جهته، قال آل الشيخ، خلال حديثه عن مستقبل النزالات المقبلة، إن هناك أكثر من خيار مطروح، مشيرًا إلى أن كابايل يستحق فرصته، إلى جانب وجود رغبة جماهيرية في مشاهدة نزال معاد، مؤكدًا أن الخيارات لا تزال مفتوحة، سواء بمواجهة كابايل أو إعادة النزال في هولندا.

وأكدت «ملحمة الجيزة» مكانتها كأحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية خلال العام الجاري، بعدما جمعت بين القوة القتالية وحضور الأسماء الكبرى وروعة المشهد التاريخي عند سفح الأهرامات، في ليلة تحولت فيها الجيزة، على الضفة الغربية لنهر النيل، إلى منصة عالمية للملاكمة، وقدّمت للجماهير حدثًا تجاوز حدود الحلبة إلى صناعة لحظة رياضية وترفيهية استثنائية.