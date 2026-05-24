كريم عبد العزيز لـ«الرياضية»: «الكلاب السبعة» أفقدني 10 كجم.. والتدريبات 3 أشهر

أكد لـ«الرياضية» الممثل المصري كريم عبد العزيز، بطل فيلم «الكلاب السبعة» «7Dogs»، أن فكرة عمل جزء ثانٍ من العمل مطروحة منذ مرحلة التعاقد على المشروع، «إلا أن القرار النهائي سيحسمه شباك التذاكر ومطالبات الجمهور ومدى تفاعلهم مع الفيلم».

وكشف كريم عن كواليس التصوير، مبينًا أنه لم يسبق له تقديم هذا الكم من مشاهد الحركة طوال مسيرته الفنية، ما تسبب في فقدانه نحو 10 كجم من وزنه نتيجة التدريبات الصارمة التي خاضها على مدار ثلاثة أشهر سبقت التصوير لتلبية متطلبات الشخصية اللياقية، مشيرًا إلى أن فريق الإنتاج العالمي لم يقبل بأي تنازلات أو حلول بديلة، «بل كان يصر على تنفيذ المشاهد باحترافية تامة، وهو ما أدى لتعرضه لقطع في عضلة السمانة أثناء تصوير أحد المشاهد التي تطلبت ركضًا سريعًا ومفاجئًا دون قيامه بالإحماء الكافي».

ولفت النجم الكبير إلى أن الفيلم تجربة استثنائية وثرية ويتمنى تكرارها على مستوى السينما العربية، معبرًا عن اعتزازه بالشراكة الفنية والإنسانية التي تجمعه بالنجم أحمد عز، واصفًا إياه بأنه شقيق وصديق تربطه به علاقة خاصة وتوافق كبير في الخلفية السينمائية واحترام المهنة، متمنيًا أن يصل التعاون بينهما إلى العمل رقم 30 في المستقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم رسميًا في دور العرض في 27 مايو الجاري، من خلال أكثر من 600 صالة سينما، والعمل من إخراج الثنائي العالمي بلال العربي وعادل فلاح، عن قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وبسيناريو وحوار للكاتب محمد الدباح.