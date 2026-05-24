«رولان جاروس» تمنح ديوكوفيتش بداية صعبة

سيكون النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاسم الأبرز في برنامج اليوم الافتتاحي لبطولة «رولان جاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الأحد، إذ يبدأ حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الجراند سلام «24 لقبًا» أحدث مساعيه نحو كتابة التاريخ.

وسيؤدي رفع الكأس الفرنسية للمرة الرابعة إلى منح اللاعب البالغ 39 عامًا الصدارة منفردًا كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب الكبرى.

وكان آخر لقب جراند سلام أحرزه ديوكوفيتش في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2023، فيما ذهبت جميع البطولات الكبرى التالية إلى القوتين الجديدتين المهيمنتين على التنس: الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز.

ومع غياب حامل اللقب مرتين ألكاراز بسبب الإصابة، سيدخل ديوكوفيتش مباراته في الدور الأول في الحصة الليلية على ملعب فيليب شاترييه أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار، وهو يعلم أن هذه قد تكون أفضل فرصة له لانتزاع اللقب الـ25 القياسي.

ويدخل الصربي المصنف ثالثًا البطولة مع قلة في المباريات على الملاعب الترابية، بعدما شارك فقط في دورة روما للماسترز، حيث ودّع من مباراته الافتتاحية في وقت سابق هذا الشهر.