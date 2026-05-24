قرعة كأس الملك.. الكبار ينطلقون خارج ملاعبهم

يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة الرائد، من الدرجة الأولى، في بريدة، وفق نتائج قرعة دور الـ 32، التي سُحِبَت مساء الأحد في الرياض.

وينطلق مشوار باقي الفرق الأربعة الكُبرى خارج الأرض، إذ ينزل النصر، بطل دوري روشن السعودي، ضيفًا على الدرعية، الصاعد أخيرًا من دوري يلو، ويستضيف الأنوار بطل آسيا الأهلي، وينطلق الاتحاد في ضيافة النجمة.

وسحب لاعبان من المنتخب السعودي للناشئين، هما خالد شراحيلي وعبد الله الباتلي، القرعةَ داخل استديوهات قنوات «ثمانية»، الناقل الرسمي لبطولات كرة القدم السعودية.

وتشمل منافسات دور الـ 32 مبارياتٍ بين الزلفي والرياض، والبكيرية والحزم، والعدالة والفيحاء، والطائي والقادسية، والوحدة والشباب، والجبلين والاتفاق، فضلًا عن جدة والخلود، والعلا والفتح. ويلعب ضمك مع التعاون، والأخدود مع الخليج، والعروبة مع أبها، بطل دوري يلو، والفيصلي، العائد إلى روشن، مع نيوم.

وحدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة بين 16 و19 أغسطس المقبل موعدًا لمباريات الـ 32، على أن يُعلِن لاحقًا عن الملاعب والأوقات، علمًا أن منافسات الدور ذاته، الموسم الماضي، أُجرِيَت في النصف الثاني من سبتمبر 2025، باستثناء مباراة واحدة قُدِّمَت إلى نهاية أغسطس.

وتُوِّج الهلال باللقب، في 8 مايو الجاري، بعدما فاز على الخلود 2ـ1، على ملعب «الإنماء» في جدة. وتقدم الخلود في النتيجة، قبل أن يحرِز البطل هدفين خلال الشوط الأول.