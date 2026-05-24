دورتموند يربح من تتويج البايرن بالكأس

جاء تتويج فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم بلقب الكأس المحلية، على حساب شتوتجارت، ليكون بمثابة النبأ السعيد لبوروسيا دورتموند، لأنه سيمنحه فرصة إضافية من أجل المنافسة على لقب وجائزة مالية تقدر بمليوني يورو على الأقل، من خلال خوض بطولة السوبر.

وعادة ما تجمع البطولة، بين بطلي الدوري والكأس واللتين توج بهما البايرن. وفي هذه الحالة يكون الطرف الثاني في السوبر وصيف الدوري.

ومن المقرر أن تجرى البطولة في 22 أغسطس المقبل على أن يتم تحديد الملعب لاحقًا. وسبق أن التقى الفريقان على اللقب للمرة الأخيرة في 2021 وفاز حينها البايرن 3ـ1.

ويحصل الفائز على 3 ملايين يورو، بينما ينال الخاسر مليونين.