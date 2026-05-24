أبها بين النمسا وتركيا

يفاضل نادي أبها، العائد أخيرًا إلى دوري روشن السعودي، بين وجهتين خارجيتين لاختيار موقع المعسكر الإعدادي لفريقه الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تجري المفاضلة بين النمسا وتركيا، وتُحسَم بناءً على مدى التناسب مع احتياجات النادي والفريق خلال فترة التحضيرات. ومن بين المعايير التجهيزات الرياضية وتوفّر فرص إجراء مباريات تجريبية.

وعاد أبها إلى «روشن» بعدما كسِب لقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ويقود الفريق المدرب الكرواتي دامير بوريتش. وبعد الصعود جددت إدارة النادي برئاسة سعد حامد الأحمري الثقة فيه.

وخاض الفريق الجنوبي منافسات دوري المحترفين في أول مواسمه، 08ـ 2009، وهبط بعده، وصعد إلى المسابقة في 2019 وبقي بين فرقها حتى هبط في 2024.