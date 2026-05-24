صلاح... الرقصة الأخيرة

وصل صلاح إلى ليفربول صيف عام 2017 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، لم يكن حينها أكثر من لاعبٍ سريع قادم من تجربة غير مكتملة مع نادي تشيلسي. الصحافة الإنجليزية تعاملت مع الصفقة بتحفظ، والجماهير لم تكن تعرف أن ذلك الشاب الهادئ سيصبح لاحقًا ثالث هدافي النادي عبر التاريخ.

لكن خلف الصورة التي عرفها العالم لاحقًا...

كانت هناك حكاية أخرى أكثر إنسانية.

في نجريج، كان الطفل محمد يقضي ساعات طويلة يوميًا متنقلًا بين الغربية والقاهرة من أجل التدريب.

رحلات استمرت لأعوام، تجاوزت أحيانًا تسع ساعات يوميًا ذهابًا وعودة، بينما كانت أسرته تراقب بصمت شغفه الذي يكبر أسرع من عمره.

والدته كانت تخشى عليه من الإرهاق، ووالده كان يتساءل إن كانت كرة القدم تستحق كل هذا العناء، أما هو فكان يتمسك بحلم لا يستطيع تفسيره.

ومع انتقاله إلى أوروبا، لم تكن الرحلة سهلة كما تبدو الآن.

في لندن، عاش صلاح واحدة من أصعب مراحل مسيرته مع نادي تشيلسي، حيث جلس طويلًا على مقاعد البدلاء، بعيدًا عن الأضواء والثقة.

لكن تلك المرحلة، التي كادت تنهي حلمه مبكرًا، أصبحت لاحقًا نقطة التحول الأهم في شخصيته.

رحل إلى إيطاليا.

تألق مع نادي فيورنتينا، ثم روما، قبل أن يعود إلى إنجلترا من بوابة ليفربول، وكأنه يعود هذه المرة ليصحح التاريخ بنفسه.

منذ موسمه الأول، بدا واضحًا أن شيئًا استثنائيًا يحدث في أنفيلد.

44 هدفًا في جميع المسابقات.

32 هدفًا في الدوري الإنجليزي، أعلى رقم وقتها في موسم من 38 مباراة.

لكن اللحظة، التي كشفت الجانب الإنساني الحقيقي في قصة صلاح، لم تكن في ليلة انتصار... بل في ليلة سقوطه.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف.

صلاح يسقط ممسكًا بكتفه بعد تدخل سيرجيو راموس، ويغادر الملعب باكيًا وسط صدمة ملايين العرب الذين شعروا أن حلمهم الشخصي انهار معه في تلك اللحظة.

كانت واحدة من أكثر الصور قسوة في مسيرته.

لكن بعد عام واحد فقط، عاد الرجل نفسه إلى نهائي دوري الأبطال، وسجل في شباك نادي توتنام هوتسبير، ليقود ليفربول إلى لقبه الأوروبي السادس.

ثم جاء لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا عن خزائن النادي، ليصبح صلاح جزءًا من أعظم حقبة حديثة عاشها ليفربول.

وخلال تسعة أعوام داخل أنفيلد، لم يكن صلاح مجرد هداف.

كان نموذجًا مختلفًا للنجم.

رجل يعود بعد المباريات إلى أسرته الصغيرة، إلى زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان، بعيدًا عن الضوضاء.

لا يبحث عن الصخب، ولا يطارد الجدل، بل يكتفي بحياة هادئة تشبه جذوره الأولى.

وربما لهذا السبب أحبه الناس.

لأنه لم يتغير كثيرًا على الرغم من كل شيء.

حتى وهو يسجل 255 هدفًا ويصنع 119، خلال 435 مباراة، ظل يبدو كالشاب نفسه الذي خرج يومًا من قرية بسيطة حاملًا حلمًا أكبر من إمكاناته.

واليوم، بينما ترتفع أصوات الجماهير في أنفيلد، استعدادًا لما يوصف بـ«الرقصة الأخيرة»، تبدو القصة أكبر من مجرد نهاية لاعب مع نادٍ.

إنها نهاية فصل كامل.

فصل بدأ بطفلٍ ينام في الحافلات بين المحافظات المصرية...

وانتهى برجلٍ يقف تحت أضواء أنفيلد، بينما مدينة كاملة تغني باسمه للمرة الأخيرة.