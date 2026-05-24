أخضر الكوراش يحقق الثالث آسيويا

حقق المنتخب السعودي للكوراش المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا للكبار، والتي جرت بمدينة نوكوس في أوزبكستان، وشارك فيها أكثر من 126 لاعبًا ينتمون إلى تسع دول.

وجاء تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بواسطة لاعب المنتخب السعودي للكوراش عبد العزيز الخالدي.

ومثل وفد المنتخب السعودي للكوراش كل من اللاعبين عبد العزيز الخالدي وفهد الخالدي وعدي المالكي، وترأسه علي بن فهد البكر، والمدرب الأوزبكي نافريز، ونادر الرويلي مساعد مدرب.

وحقق المركز الأول في البطولة أوزبكستان، والمركز الثاني طاجيكستان.

وكان المنتخب السعودي للكوراش قد أجرى معسكرًا في مدينة طشقند قبل خوض منافسات البطولة.