كيف أُُجرِيَت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين؟

وزَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركين في النسخة المقبلة من كأس خادم الحرمين الشريفين على مستويين، قبل سحب قرعة دور الـ 32، عصر الأحد، احتوى كلٌ منهما على 16 فريقًا.

وشمِل المستوى الأول الفرق الـ 15، التي بقِيَت في دوري روشن السعودي، وأبها، بطل دوري «يلو» للدرجة الأولى. وجمَع المستوى الثاني الفرق الثلاثة الهابطة من «روشن»، ضمك والأخدود والنجمة، والصاعدين برفقة أبها، الفيصلي والدرعية، و11 فريقًا بقِيَت في «يلو»، واحتلت المراكز الرابع إلى الـ 14.

وحظِيَت فرق المستوى الثاني بميزة خوض مباريات دور الـ 32، أول الأدوار، على ملاعبها وبين مشجعيها.

واستضافت استديوهات قنوات «ثمانية»، الناقل الرسمي لمنافسات الكرة السعودية، عملية سحب القرعة، في تمام الـ 03:00 عصرًا.

وبحضور نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وُزِّعَت أسماء الفرق الـ 32 على وعائين، وكُتِب كل اسمٍ على ورقة وُضِعَت داخل كرة صغيرة. وسحب الكُراتِ خالد شراحيلي وعبد الله الباتلي، لاعبا المنتخب السعودي تحت 17 عامًا. واستلم الباتلي وعاء المستوى الثاني، وزميلُه وعاء المستوى الأول، الذي ضمّ أقوى الفرق، مثل الهلال، حامل اللقب، والنصر، بطل دوري روشن السعودي، والأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، والاتحاد، والقادسية، والتعاون.

وبالتزامن مع تحديد مواجهات الـ 32، أوضح الاتحاد السعودي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري قرعةً مفتوحةً لأدوار الـ 16، والثمانية، والأربعة، بعد نهاية كل دور.

وأسفرت قرعة أول الأدوار عن مواجهاتٍ بين الرائد والهلال، والدرعية والنصر، والأنوار والأهلي، والنجمة والاتحاد.

وسيلعب الزلفي مع الرياض، والبكيرية مع الحزم، والعدالة مع الفيحاء، والطائي مع القادسية، والوحدة مع الشباب. ومن بين مواجهات الـ 32 الجبلين مع الاتفاق، والعلا مع الفتح، وجدة مع الخلود، وضمك مع التعاون، والأخدود مع الخليج، والعروبة مع أبها، والفيصلي مع نيوم.

وتُوِّج الهلال باللقب إثر فوزه 2ـ1 على الخلود، في 8 مايو الماضي، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وتجري مباريات أول أدوار النسخة المقبلة في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس المقبل، ويحدد اتحاد اللعبة لاحقًا ملاعب وتواريخ وأوقات انطلاق اللقاءات.