نهائي بودابست.. أرسنال يتسلح بصفر خسائر

يُسدل فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، الستار على موسمه المحلي المذهل بمواجهة كريستال بالاس في ختام منافسات الدوري الممتاز، الذي توج بلقبه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 22 عامًا، قبل أن يستعد للنهائي الأكبر الذي ينتظره السبت، ويأمل من خلاله كتابة التاريخ وتسجيل الأرقام القياسية.

وبينما سيحزم لاعبو الفرق الأخرى حقائبهم للاستمتاع بعطلاتهم الصيفية أو الانضمام إلى معسكرات منتخباتهم المشاركة في كأس العالم، سيبقى نجوم أرسنال في حال تأهب قصوى لأجل إكمال مسيرتهم الناجحة في دوري أبطال أوروبا، طعمًا في تتويج طال انتظاره عندما يواجهون باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، بنهائي دوري الأبطال في بودابست العاصمة الهنغارية.

تأهل أرسنال إلى النهائي للمرة الثانية بعد 2006 عندما خسر أمام برشلونة الإسباني 1ـ2، على ملعب «دو فرانس» في باريس العاصمة الفرنسية، لكنه يأمل أن تكون بودابست هذه المرة بوابة عبوره إلى منصة التتويج.

ويعد وصول فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الأفضل في تاريخ البطولة، إذ لا يزال الوحيد الذي لم يهزم في منافسات هذا الموسم «11 فوزًا و3 تعادلات»، وهذه أطول سلسلة مباريات دون خسارة. كما يُعد أول من يحقق سلسلة انتصارات متتالية في أول 14 مباراة من نسخة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وخرج الفريق بشباك نظيفة في ثماني مباريات، أي أقل بمباراة واحدة عن الرقم القياسي في نسخة واحدة، والمسجل باسمه في 2005ـ2006، وريال مدريد 2015ـ2016.

وعكس وصول أرسنال إلى النهائي سيطرة الأندية الإنجليزية على الساحة الأوروبية، إذ بات الخامس الذي يصل إلى النهائي في المواسم الثمانية الماضية، بعد ليفربول «2» وتوتنام، ومانشستر سيتي «2» وتشيلسي.

وفي حال فوز أرسنال في النهائي سيرفع الرقم القياسي الإنجليزي بالتتويج بالبطولة إلى سبعة، بعد أن سبقه كل من أستون فيلا، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، ونوتنجهام فورست، في حين لم يسبق لأي دولة أخرى أن قدمت أكثر من ثلاثة فائزين مختلفين.

كما سيصبح فريق شمال لندن رابع نادٍ إنجليزي يفوز بثنائية دوري الأبطال والدوري المحلي بعد ليفربول «1976ـ1977 و1983ـ1984» ومانشستر يونايتد «1998ـ1999 و2007ـ2008» ومانشستر سيتي «2022ـ2023».