الفيحاء يفاوض كاريلي

فتحت إدارة نادي الفيحاء خطّ تواصلٍ مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للتفاوض معه بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وهبط ضمك، تحت قيادة كاريلي، إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى، الخميس، خلال الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، التي أعلن الفيحاء بعدها عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريقه.

ورشّح النادي، الواقع في المجمعة، المدرِّبَ البرازيلي لخلافة إيمانويل، وبدأ بالفعل التفاوض معه.

وأنهى الفيحاء موسم «روشن» في المركز الـ 10، برصيد 38 نقطة من 10 انتصارات وثمانية تعادلات مقابل 16 خسارة.

في المقابل، هبط ضمك إثر حلوله في المركز الـ 16، برصيد 29 نقطة.

وتولّى كاريلي، المدرب السابق للاتحاد والوحدة، قيادة ضمك فنيًا، في النصف الأول من فبراير الماضي، بعد إقالة البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا لسوء النتائج.

ولعِب الفريق 14 مباراةً مع البرازيلي، كسِب خمسًا منها وتعادل في اثنتين وخسِر سبعًا، آخرها أمام النصر، 1ـ4، لحساب الجولة الـ 34 الأخيرة.

والجمعة الماضي، كشفت «الرياضية»، نقلًا عن مصادر خاصة، عن اقتراب نادي الاتفاق من إقناع إيمانويل، المدرب السابق للنصر والتعاون والخليج وأخيرًا الفيحاء، بتدريب فريقه الموسم المقبل، خلفًا لسعد الشهري.